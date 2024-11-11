prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 05:52

Published 11 ноября, 05:52

Modified 11 ноября, 05:54

Updated 11 ноября, 05:54

На севере Красноярского края открыли новый подземный тоннель для самосвалов

На севере Красноярского края открыли новый подземный тоннель для самосвалов

11 ноября 2024, 05:52
Фото: Северный город.
На отметке –1400 метров рудника «Таймырский» в тестовом режиме начал работу новый доставочный горизонт, по которому ездят автосамосвалы.

В 2022 году в рамках программы повышения эффективности руководство рудника решило построить новый тоннель для шахтных автосамосвалов. За два года прошли 2170 метров горных выработок и вывезли 30 тысяч кубических метров горной массы. Сейчас пройдены и сданы в эксплуатацию основные тоннели.

«Во-первых, удалось обеспечить обособленную, благоприятную и стабильную эксплуатацию шахтных автосамосвалов. Во-вторых, улучшился температурный режим на горизонте подсечки за счет уменьшения количества самоходного дизельного оборудования. В-третьих, появилась возможность обеспечить отгрузку горной массы в период проведения взрывных работ за счет работы большегрузов вне объединенной опасной зоны», — отметил заместитель директора по производству рудника «Таймырский» заполярного филиала «Норникеля» Сергей Вяткин.

Горная масса, загруженная через рудоспуски в шахтные автосамосвалы, транспортируется до камеры разгрузки, откуда попадет на конвейер и далее доставляется электровозами до центральных рудоспусков.

Фото: Северный город

По новому горизонту уже ездят три самосвала, доставляя руду. Попутно обучаются сотрудники по профессии «люковой», чтобы работать на загрузке руды на новом объекте. Пока ежедневно перевозят 600 тонн руды в смену, в будущем показатель будет увеличен.

«С открытием данного горизонта производительность работы увеличилась, доставка материала стала быстрее. Раньше нам приходилось ждать своей очереди, чтобы проехать к месту погрузки руды, потому что приходилось пропускать другую технику. Сейчас же все свободно.», — поделился машинист шахтного автосамосвала рудника Сергей Спирин.
#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика