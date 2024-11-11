На севере Красноярского края открыли новый подземный тоннель для самосвалов

В 2022 году в рамках программы повышения эффективности руководство рудника решило построить новый тоннель для шахтных автосамосвалов. За два года прошли 2170 метров горных выработок и вывезли 30 тысяч кубических метров горной массы. Сейчас пройдены и сданы в эксплуатацию основные тоннели.