Первого вице-мэра Минусинска уволили из-за банкротства

Posted 11 ноября, 05:45
Published 11 ноября, 05:45
Modified 11 ноября, 06:04
Updated 11 ноября, 06:04
Как рассказал в прокуратуре края, еще в ноябре 2022 года в Минусинске появился новый заммэра, который приехал из Москвы. Прокуратура выяснила, что перед тем, как устроиться чиновником, он подал заявление в арбитражный суд Москвы о банкротстве из-за долга в пять миллионов рублей.
Будущий чиновник «забыл» указать свое банкротство при трудоустройстве на муниципальную службу, а сведениях о доходах, полученный им по предыдущему месту работы, он завысил, чтобы ввести в заблуждение проверяющих.
Прокуратура потребовала администрацию уволить чиновника из-за утраты доверия, но мэр Андрей Первухин позволил уйти заместителю «по собственному желанию». Так, глава города нарушил «принцип неотвратимости наказания за нарушение антикоррупционного законодательства».
Прокуратура же обратилась в суд, который постановил изменить основания и формулировку увольнения чиновника-банкрота с собственного желания на утрату доверия.