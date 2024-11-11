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Posted 11 ноября, 05:45

Published 11 ноября, 05:45

Modified 11 ноября, 06:04

Updated 11 ноября, 06:04

Первого вице-мэра Минусинска уволили из-за банкротства

Первого вице-мэра Минусинска уволили из-за банкротства

11 ноября 2024, 05:45
Фото: Администрация Минусинска.
Первого заместителя главы Минусинска Красноярского края Дениса Стрельцова уволили из-за утраты доверия. Он переехал из Москвы, где его признали банкротом.

Как рассказал в прокуратуре края, еще в ноябре 2022 года в Минусинске появился новый заммэра, который приехал из Москвы. Прокуратура выяснила, что перед тем, как устроиться чиновником, он подал заявление в арбитражный суд Москвы о банкротстве из-за долга в пять миллионов рублей.

Будущий чиновник «забыл» указать свое банкротство при трудоустройстве на муниципальную службу, а сведениях о доходах, полученный им по предыдущему месту работы, он завысил, чтобы ввести в заблуждение проверяющих.

Прокуратура потребовала администрацию уволить чиновника из-за утраты доверия, но мэр Андрей Первухин позволил уйти заместителю «по собственному желанию». Так, глава города нарушил «принцип неотвратимости наказания за нарушение антикоррупционного законодательства».

Прокуратура же обратилась в суд, который постановил изменить основания и формулировку увольнения чиновника-банкрота с собственного желания на утрату доверия.

  • Ранее из-за утраты доверия уволили первого вице-мэра Красноярска Вадима Войцеховского. По какой причине было принято такое решение — неизвестно. Мы рассказывали, каких чиновников и почему увольняли из-за утраты доверия.
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#Владислав Савончик#Красноярский край#Банкротство#Прокуратура#Минусинск#Москва
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