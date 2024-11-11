Первого вице-мэра Минусинска уволили из-за банкротства

Как рассказал в прокуратуре края, еще в ноябре 2022 года в Минусинске появился новый заммэра, который приехал из Москвы. Прокуратура выяснила, что перед тем, как устроиться чиновником, он подал заявление в арбитражный суд Москвы о банкротстве из-за долга в пять миллионов рублей.