Из-за метро с привокзальной площади убирают символ Красноярска

Posted 11 ноября, 08:18
Published 11 ноября, 08:18
Modified 11 ноября, 08:51
Updated 11 ноября, 08:51
О сносе площади ради строительства метро сообщали еще в апреле, однако огородили ее только в конце октября, а вести работы начали в ноябре. Сегодня, 11 ноября, красноярцы заметили, что начали демонтировать
Вернуть все на место и восстановить благоустройство обещают после строительства метро — оно намечено на конец 2026 года.
По планам, первая линия метро в Красноярске будет состоять из пяти подземных остановок («Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Карла Маркса») и одной наземной станции на улице Молокова «Шахтеров». Длина ветки составит 11 километров. Затем ветку хотят расширить на восток и запад.