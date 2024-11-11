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Posted 11 ноября, 08:18

Published 11 ноября, 08:18

Modified 11 ноября, 08:51

Updated 11 ноября, 08:51

Из-за метро с привокзальной площади убирают символ Красноярска

Из-за метро с привокзальной площади убирают символ Красноярска

11 ноября 2024, 08:18
Фото: prmira.ru.
В Красноярске расчищают площадь перед железнодорожным вокзалом — убирают скульптуру «Герб города», скамейки, брусчатку, фонтан и фонари. Их обещали увезти на хранение на время строительства метро.

О сносе площади ради строительства метро сообщали еще в апреле, однако огородили ее только в конце октября, а вести работы начали в ноябре. Сегодня, 11 ноября, красноярцы заметили, что начали демонтировать

Фото: prmira.ru

Вернуть все на место и восстановить благоустройство обещают после строительства метро — оно намечено на конец 2026 года.

По планам, первая линия метро в Красноярске будет состоять из пяти подземных остановок («Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Карла Маркса») и одной наземной станции на улице Молокова «Шахтеров». Длина ветки составит 11 километров. Затем ветку хотят расширить на восток и запад.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Благоустройство#Метро#Строительство#Вокзал#Демонтаж
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