В Красноярске часть Советского района на двое суток останется без холодной воды

В итоге холодной воды не будет с 23:00 11 ноября до 24:00 13 ноября. В «КрасКоме» уточняют, что в жилых домах и социальных учреждениях холодную воду отключат только на один день — вторник, 12 ноября. В административных зданиях на два дня — 12 и 13 ноября.