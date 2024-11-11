В Красноярске часть Советского района на двое суток останется без холодной воды

Posted 11 ноября, 03:11
Published 11 ноября, 03:11
Modified 11 ноября, 05:21
Updated 11 ноября, 05:21
Холодную воду отключат на Ястынской, Рокоссовского и Воронова. Как сообщили в «КрасКоме», воды не будет из-за выноса магистральных сетей из-под строящейся дороги-дублера на улице Гайдашовка.
В итоге холодной воды не будет с 23:00 11 ноября до 24:00 13 ноября. В «КрасКоме» уточняют, что в жилых домах и социальных учреждениях холодную воду отключат только на один день — вторник, 12 ноября. В административных зданиях на два дня — 12 и 13 ноября.
Сообщается, что будет организован подвоз питьевой воды.
Новую дорогу на улице Космонавтов начали строить в 2023 году. Она свяжет Ястынскую с Гайдашовкой и 9 Мая. Планируется, что новая дорога поможет разгрузить микрорайон от пробок.