prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 03:11

Published 11 ноября, 03:11

Modified 11 ноября, 05:21

Updated 11 ноября, 05:21

Отключение воды

В Красноярске часть Советского района на двое суток останется без холодной воды

11 ноября 2024, 03:11
Фото: 1MI. Отключение воды
В Красноярске часть жителей Советского района на двое суток останутся без холодной воды. Речь идет о микрорайоне Зеленая роща.

Холодную воду отключат на Ястынской, Рокоссовского и Воронова. Как сообщили в «КрасКоме», воды не будет из-за выноса магистральных сетей из-под строящейся дороги-дублера на улице Гайдашовка.

В итоге холодной воды не будет с 23:00 11 ноября до 24:00 13 ноября. В «КрасКоме» уточняют, что в жилых домах и социальных учреждениях холодную воду отключат только на один день — вторник, 12 ноября. В административных зданиях на два дня — 12 и 13 ноября.

 

Список адресов:
  • Воронова 12/1, 12/2, 12/3, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 12к, 14, 14/2, 14/3, 14/4, 14/4 к1, 14/5, 14/5а, 14/6, 14б, 14в (спорткомплекс), 14г, 14и, 16, 16б, 16в, 16г, 16ж, 18, 18в, 18д, 20, 24, 16д (д/сад), 18а (школа), 18б (д/сад), 18г (школа), 26 (д/сад);
  • Рокоссовского 18, 20 (ВУЗ), 20/2, 20а, 20г, 22, 22а, 22а/1, 22г, 22г/1, 22ж, 24, 24а, 24а/2, 24б, 24в, 24г, 24д, 26д, 26 ст4;
  • Ястынская 1г, 1г/3, 2д, 2ж, 4, 6, 6а (ТЦ), 6г, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 27, 29, 31, 33, 33а, 37, 37/4, 39, 39/1, 39/3, 44, 45, 47/21, 54/1, 54/2;
  • Космонавтов 16, 25, 27;
  • Кардачинская 14, 24, 30, 30/1, 24а;
  • Гайдашовка 1а, 1г, 1д, 2а, 3, 3/1, 3 стр. 9, 3а, 3г, 4, 8, 8г, 8ж, 18;
  • Башиловская 1, 1а, 1а/2, 1д, 2, 3, 3/3, 4, 4а, 5, 5/1, 5а, 5а ст1, 6, 8, 11;
  • Технологическая 3, 5, 8, 13, 15, 16;
  • Пограничников 2, 2г, 7а, 7д (ЛОС), 9в, 9г, 10, 12, 12д, 14, 15а, 15а ст2, 19, 19а, 21, 28, 28г, 31, 31/1, 31г, 33, 35, 37, 40 (КРАЗ), 42/1 (КраМЗ), 43, 44, 44/2, 44д, 44и, 51, 51а, 53, 53/1, 55, 57а, 59/2, 61, 61/1, 67, 69, 83, 91, 93, 93а, 101, 101а, 103стр4, 105, 105стр1, 105стр5, 105а;
  • Кразовская 4, 6 (ИТК), 8, 10 (ИТК), 10г, 12 (ИТК), 12а.

Сообщается, что будет организован подвоз питьевой воды.

Фото: КрасКом

Новую дорогу на улице Космонавтов начали строить в 2023 году. Она свяжет Ястынскую с Гайдашовкой и 9 Мая. Планируется, что новая дорога поможет разгрузить микрорайон от пробок.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Холодная вода#КрасКом#Зеленая Роща#Отключение воды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика