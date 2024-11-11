В Красноярске на нескольких заправках опять подорожал бензин. На сколько?

Posted 11 ноября, 05:07
Published 11 ноября, 05:07
Modified 11 ноября, 05:07
Updated 11 ноября, 05:07
10 ноября в редакцию «Проспекта Мира» обратился автомобилист. Он пожаловался на слишком высокую стоимость бензина на заправке «Газпромнефти», которая расположена на улице Шахтеров.
Судя по фотографии, литр АИ-92 там стоит 56,90 рубля, АИ-95 — 64,95 рубля, а за литр дизельного топлива придется отдать 71,90 рубля. Такие же цены на АЗС этой сети на улице Котельникова.
Мы решили посмотреть, как изменились цены на топливо в Красноярске с 21 октября. На других заправках «Газпромнефти» в Красноярске цены заметно ниже.
Так, на других АЗС этой сети литр АИ-92 подорожал на 13 копеек — до 52 рублей 38 копеек. Стоимость АИ-95 выросла на 26 копеек и сейчас стоит 56 рублей 38 копеек. Литр дизельного топлива стоит 70,4 рубля.
На заправках «Роснефти» литр АИ-92 подорожал на 20 копеек и теперь стоит 52 рубля 10 копеек. Цена на АИ-95 выросла на 25 копеек — до 55 рублей 25 копеек. Дизельное топливо подорожало на 30 копеек и сейчас стоит 69,64 рубля. Стоимость АИ-100 никак не изменилась — 82,85 рубля за литр.
На АЗС «25 часов» цены на все виды топлива не меняются с начала сентября. Литр АИ-92 стоит 54,2 рубля, АИ-95 — 61,9 рубля. За литр АИ-98 просят 84,9 рубля.
На заправочных станциях «КНП» с 21 октября литр АИ-92 стал дешевле на 20 копеек и сейчас стоит 53,9 рубля. Стоимость АИ-95 с конца октября снизилась на 1 рубль — до 59,9 рубля. Цена АИ-98 никак не изменилась — 84,8 рубля.