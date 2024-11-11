В Красноярске на нескольких заправках опять подорожал бензин. На сколько?

На заправках «Роснефти» литр АИ-92 подорожал на 20 копеек и теперь стоит 52 рубля 10 копеек. Цена на АИ-95 выросла на 25 копеек — до 55 рублей 25 копеек. Дизельное топливо подорожало на 30 копеек и сейчас стоит 69,64 рубля. Стоимость АИ-100 никак не изменилась — 82,85 рубля за литр.