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Posted 11 ноября, 05:07

Published 11 ноября, 05:07

Modified 11 ноября, 05:07

Updated 11 ноября, 05:07

В Красноярске на нескольких заправках снова подорожал бензин

В Красноярске на нескольких заправках опять подорожал бензин. На сколько?

11 ноября 2024, 05:07
Фото: prmira.ru.

В Красноярске на нескольких заправках снова подорожал бензин

В Красноярске с конца октября на АЗС снова изменилась стоимость бензина — цены на некоторые виды топлива выросли на 30 копеек.

10 ноября в редакцию «Проспекта Мира» обратился автомобилист. Он пожаловался на слишком высокую стоимость бензина на заправке «Газпромнефти», которая расположена на улице Шахтеров.

Цены на бензин на АЗС «Газпромнефти» на ШахтеровЦены на бензин на АЗС «Газпромнефти» на Шахтеров
Цены на бензин на АЗС «Газпромнефти» на Шахтеров. Фото: prmira.ru

Судя по фотографии, литр АИ-92 там стоит 56,90 рубля, АИ-95 — 64,95 рубля, а за литр дизельного топлива придется отдать 71,90 рубля. Такие же цены на АЗС этой сети на улице Котельникова.

Мы решили посмотреть, как изменились цены на топливо в Красноярске с 21 октября. На других заправках «Газпромнефти» в Красноярске цены заметно ниже.

Так, на других АЗС этой сети литр АИ-92 подорожал на 13 копеек — до 52 рублей 38 копеек. Стоимость АИ-95 выросла на 26 копеек и сейчас стоит 56 рублей 38 копеек. Литр дизельного топлива стоит 70,4 рубля.

На заправках «Роснефти» литр АИ-92 подорожал на 20 копеек и теперь стоит 52 рубля 10 копеек. Цена на АИ-95 выросла на 25 копеек — до 55 рублей 25 копеек. Дизельное топливо подорожало на 30 копеек и сейчас стоит 69,64 рубля. Стоимость АИ-100 никак не изменилась — 82,85 рубля за литр.

На АЗС «25 часов» цены на все виды топлива не меняются с начала сентября. Литр АИ-92 стоит 54,2 рубля, АИ-95 — 61,9 рубля. За литр АИ-98 просят 84,9 рубля.

На заправочных станциях «КНП» с 21 октября литр АИ-92 стал дешевле на 20 копеек и сейчас стоит 53,9 рубля. Стоимость АИ-95 с конца октября снизилась на 1 рубль — до 59,9 рубля. Цена АИ-98 никак не изменилась — 84,8 рубля.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Бензин#Цены#Топливо
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