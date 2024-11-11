В Красноярске на водителя завели уголовное дело за стрельбу из-за парковки

Posted 11 ноября, 02:45
Published 11 ноября, 02:45
Modified 11 ноября, 04:02
Updated 11 ноября, 04:02
Все произошло 10 ноября на парковке возле дома на улице Судостроительной, 35. Предварительно, один из водителей припарковался на газоне. Это не понравилось другому автомобилисту и мужчины начали ругаться.
Во время конфликта водитель, припарковавшийся на газоне, начал стрелять в воздух из охолощенного оружия. Впоследствии выяснилось, что мужчина был пьян.
Как рассказали в МВД, в отношении стрелка завели уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статья 213 УК РФ).
Максимальный срок наказания по этой статье — 7 лет лишения свободы. В полиции добавили, что сейчас мужчина задержан. На видео красноярец утверждает, что раскаивается в содеянном.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.