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Posted 11 ноября, 02:45

Published 11 ноября, 02:45

Modified 11 ноября, 04:02

Updated 11 ноября, 04:02

В Красноярске на водителя завели уголовное дело за стрельбу из-за парковки

В Красноярске на водителя завели уголовное дело за стрельбу из-за парковки

11 ноября 2024, 02:45
Фото: t.me/kraschp.
В Красноярске на автомобилиста, который устроил стрельбу на парковке, завели уголовное дело о хулиганстве.

Все произошло 10 ноября на парковке возле дома на улице Судостроительной, 35. Предварительно, один из водителей припарковался на газоне. Это не понравилось другому автомобилисту и мужчины начали ругаться.

Во время конфликта водитель, припарковавшийся на газоне, начал стрелять в воздух из охолощенного оружия. Впоследствии выяснилось, что мужчина был пьян.

Как рассказали в МВД, в отношении стрелка завели уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статья 213 УК РФ).

Видео: t.me/mvd_24.

Максимальный срок наказания по этой статье — 7 лет лишения свободы. В полиции добавили, что сейчас мужчина задержан. На видео красноярец утверждает, что раскаивается в содеянном.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

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