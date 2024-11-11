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Posted 11 ноября, 01:59

Published 11 ноября, 01:59

Modified 11 ноября, 05:55

Updated 11 ноября, 05:55

В Красноярске продают кота-терпилу за миллион рублей

В Красноярске продают кота-терпилу за миллион рублей

11 ноября 2024, 01:59
Фото: avito.ru.
В Красноярске появилось объявление о продаже кота-терпилы. Информацию опубликовали на «Авито».

Объявление о продаже кота разместили на «Авито» 4 ноября. Его автором является некий Тимофей, который хочет продать питомца за 1 миллион рублей.

Как пишет автор объявления, кота сибирской породы зовут Филя и он кот-терпила. Почему мужчина так называет питомца, неизвестно.

Фото: avito.ru

«Проспект Мира» попытался связаться с хозяином кота, однако оперативно получить комментарии автора объявления не удалось.

Отметим, что стоимость котят сибирской породы в официальных питомниках составляет 35-80 тысяч рублей. Итоговая цена котенка зависит от многих составляющих, в том числе от наличия родословной и расходов заводчика на содержание питомца.

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