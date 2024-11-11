В Красноярске продают кота-терпилу за миллион рублей

Posted 11 ноября, 01:59
Published 11 ноября, 01:59
Modified 11 ноября, 05:55
Updated 11 ноября, 05:55
Объявление о продаже кота разместили на «Авито» 4 ноября. Его автором является некий Тимофей, который хочет продать питомца за 1 миллион рублей.
Как пишет автор объявления, кота сибирской породы зовут Филя и он кот-терпила. Почему мужчина так называет питомца, неизвестно.
«Проспект Мира» попытался связаться с хозяином кота, однако оперативно получить комментарии автора объявления не удалось.
Отметим, что стоимость котят сибирской породы в официальных питомниках составляет 35-80 тысяч рублей. Итоговая цена котенка зависит от многих составляющих, в том числе от наличия родословной и расходов заводчика на содержание питомца.