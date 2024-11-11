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Posted 11 ноября, 10:23

Published 11 ноября, 10:23

Modified 11 ноября, 10:25

Updated 11 ноября, 10:25

В Красноярский край в ближайшие дни придут морозы до -20 и -30

В Красноярский край в ближайшие дни придут морозы до -20 и -30

11 ноября 2024, 10:23
Фото: 1MI.
В Красноярском крае на этой неделе прогнозируется похолодание.

Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», что в северные территории Красноярского края пришла зима.

«Речь идет о Таймыре, Туруханском районе и Эвенкии. В этих районах возможно понижение ночных температур до -30 градусов. Для данных территорий подобные температуры, можно сказать, уже являются характерными.
При этом зима пришла еще не на все территории края. Так, центральные и южные районы сейчас находятся в переходной фазе».

По словам Ульянова, с 13 по 15 ноября в центральных (сюда относится Красноярск) и южных районах края прогнозируются температуры, близкие к зимним.

«12 ноября будет относительно тепло, но уже в течение суток будет холодать. В период с 13 по 15 ноября нагрянут ноябрьские морозы.
Ночные температуры составят от -8 до -15, местами до -20 градусов. Днем в центральных районах края ожидается -5…-10 градусов, местами около -15. В южных районах будет на 2 градуса теплее».

16 и 17 в Красноярском крае ожидается небольшое потепление.

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