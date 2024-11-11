В Университете Решетнёва заработал первый в стране ресурсный центр 1С

Posted 11 ноября, 03:53
Published 11 ноября, 03:53
Modified 11 ноября, 05:16
Updated 11 ноября, 05:16
Еще весной этого года вуз подписал меморандум с Правительством края и компанией ООО «1С» о создании на базе вуза Ресурсного центра подготовки кадров в сфере IT.
«1С», один из лидеров отечественного рынка цифровых технологий, заинтересована в создании таких центров. Правительство края, проводящее политику цифровой трансформации отраслей региона, также испытывает потребность в специалистах IT технологий. Перед университетом стоит задача подготовки конкурентоспособных специалистов, владеющих востребованными современным рынком компетенциями.
«Мы рассчитываем выйти на подготовку по различным программам до тысячи человек ежегодно. В первую очередь, сейчас идут проекты в рамках Цифровой кафедры (Приоритет 2030) Это дополнительные компетенции, которые студенты получают вместе с основным образованием. Идея заключается в том, чтобы элементы цифровых навыков были интегрированы в основные образовательные программы, — подчеркивает ректор вуза Эдхам Акбулатов.
Партнеры отремонтировали площадки вуза, оснастили несколько учебных аудиторий всем необходимым и установили программное обеспечение.
«Наша компания присутствует уже в 18 регионах страны, мы работаем над локациями за рубежом — Монголия, Узбекистан. Мы готовы расти высокими темпами, но основная проблема, которая мешает нашему развитию — это нехватка кадров, и мы ведем активную работу с вузами. Работа с Университетом Решетнёва носит иной уровень взаимодействия — университет не просто готовит пользователей 1С, они могут не просто сопровождать систему 1С, но и модернизировать ее», — считает председатель совета директоров группы компаний НПФ «Форус» Ирина Шевцова.
Ресурсный центр создан для подготовки IT-специалистов, развития цифровых компетенций не только выпускников вуза и старшеклассников, он предназначен также и для переподготовки специалистов предприятий и организаций региона. Это отметил, давая оценку событию, Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.
«Очень важная задача была сегодня решена с открытием Ресурсного центра 1С. Сейчас госсектор переходит на новые программы, в том числе на 1С. Мы создаем централизованные системы финансово-хозяйственной деятельности региона, и нам необходимы специалисты, которые могли бы этим заниматься. Подготовку таких специалистов будет вести Ресурсный центр — не только для правительственных структур, но и для муниципальных — образование, медицина, культура, социальная сфера. Перспективы серьезные, в том числе и по количеству специалистов, которые будут выпускаться. И, конечно же, качество их подготовки должно соответствовать требованиям рынка», — заявил Распопин.