В Университете Решетнёва заработал первый в стране ресурсный центр 1С

Ресурсный центр создан для подготовки IT-специалистов, развития цифровых компетенций не только выпускников вуза и старшеклассников, он предназначен также и для переподготовки специалистов предприятий и организаций региона. Это отметил, давая оценку событию, Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.