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Posted 11 ноября, 11:58

Published 11 ноября, 11:58

Modified 11 ноября, 12:00

Updated 11 ноября, 12:00

Владелец завода «Бирюса» собрался строить многоквартирный дом в Удачном

Владелец завода «Бирюса» собрался строить многоквартирный дом в Удачном

11 ноября 2024, 11:58
Фото: Яндекс Карты.
Красноярский бизнесмен Павел Городов собирается построить дом в Удачном на улице Лесной.

Как следует из опубликованного мэрией постановления о публичных слушаниях, Городов попросил изменить статус участка на «малоэтажную многоквартирную жилую застройку (код — 2.1.1)», что позволит построить дом не выше четырех этажей. Публичные слушания объявят в течение 10 дней после подготовки необходимых материалов.

Сейчас, судя по кадастровой карте, участок предназначен под «блокированную жилую застройку (код — 2.3)» — то есть под застройку домов не выше трех этажей.

Участок имеет кадастровый номер 24:50:0100451:10837. Его площадь — 5,9 тысячи квадратов. Вокруг него расположены участки с частными домами.

Фото: Кадастровая карта

По информации сервиса «Спарк», по состоянию на 2021 год Павел Городов был основным владельцем завода холодильников «Бирюса» — с тех пор компания не раскрывала информацию.

По данным на 2024 год, Городов единолично владеет компанией «Весь мир» и «Союзрассвет», имеет доли в компаниях «ПамПам», «Русское Радио — Красноярск», заводе торгового оборудования «Бирюса», «Красноярской вещательной компании», «Аснова».

Доли в некоторых компаниях имеет и его партнер Вадим Степаненко, который вошел в топ 100 богатейших предпринимателей края.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Строительство#Завод#Бирюса#Павел Городов#Бизнесмен
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