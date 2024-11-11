«Я в этот район больше ни ногой»: часть Октябрьского района встала в огромную пробку

Posted 11 ноября, 02:31
Published 11 ноября, 02:31
Modified 11 ноября, 03:13
Updated 11 ноября, 03:13
Сотрудница «ПМ» рассказала, что сегодня утром микрорайон Ботанический встал в огромную пробку. Она тянется от кольца в районе автобусной остановки «поселок ГЭС».
Судя по 2gis, движение в сторону центра города также сильно затруднено на улицах Попова и Тотмина. Вот что пишут автомобилисты в комментариях, пока стоят в пробке:
«Тут всегда так?»
«Я в этот район больше ни ногой»
«Можно сюда регулировщиков? Мне с Ботанички выехать надо»
«К первой паре не попадаю, да?»
«Откуда вы все тут взялись, снег выпал, забыли как водить?!»
«Интересует вертолет, куплю дорого»
Кроме того, судя по карте, пробка образовалась и на улице Высотной. Как сообщают автовладельцы, на одном из участков стоит сломанный автобус, а на другом «Лада Веста» с включенной аварийкой.