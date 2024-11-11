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Posted 11 ноября, 02:31

Published 11 ноября, 02:31

Modified 11 ноября, 03:13

Updated 11 ноября, 03:13

В Красноярске часть Октябрьского района встала в огромную пробку

«Я в этот район больше ни ногой»: часть Октябрьского района встала в огромную пробку

11 ноября 2024, 02:31
Фото: 2gis.ru.

В Красноярске часть Октябрьского района встала в огромную пробку

Сегодня утром, 11 ноября, в Красноярске жители сразу двух микрорайонов попали в огромную пробку. Речь идет о микрорайонах Ботанический и Северо-Западный.

Сотрудница «ПМ» рассказала, что сегодня утром микрорайон Ботанический встал в огромную пробку. Она тянется от кольца в районе автобусной остановки «поселок ГЭС».

Фото: 2gis.ru

Судя по 2gis, движение в сторону центра города также сильно затруднено на улицах Попова и Тотмина. Вот что пишут автомобилисты в комментариях, пока стоят в пробке:

«Тут всегда так?»
«Я в этот район больше ни ногой»
«Можно сюда регулировщиков? Мне с Ботанички выехать надо»
«К первой паре не попадаю, да?»
«Откуда вы все тут взялись, снег выпал, забыли как водить?!»
«Интересует вертолет, куплю дорого»

Кроме того, судя по карте, пробка образовалась и на улице Высотной. Как сообщают автовладельцы, на одном из участков стоит сломанный автобус, а на другом «Лада Веста» с включенной аварийкой.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Октябрьский район#Пробка#Водители
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