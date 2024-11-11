Зима отменяется? Синоптик объяснил, почему из Красноярска ушли морозы

В Красноярске на этой неделе будут температурные качели — от -12 до +2 градусов. «ПМ» спросил синоптика, почему в ноябре в городе до сих пор несильно холодно и нормально ли это для Сибири.

По данным сервисов погоды, ноябрь не будет морозным, а иногда ожидается около 0. Мы решили спросить начальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрия Ульянова, что происходит с погодой. Как объясняет Ульянов, в последние годы переменчивая погода в ноябре в Красноярске стала практически постоянным явлением. «Это связано с глобальными изменениями в атмосфере и постоянным прохождением циклонов. Если раньше в октябре происходил переход от летних процессов к зимним, то сейчас все сместилось на полмесяца-месяц. В итоге мы наблюдаем, как 9 ноября в Красноярске выпал снег, а 11 ноября уже практически все растаяло. На данный момент циклон достаточно глубокий и он охватывает большую территорию. К примеру, сегодня он принес в Красноярск тепло до +3 градусов. Однако уже в ближайшие пару дней вновь похолодает, 16–17 ноября ожидается потепление. В течение месяца прогнозируются такие температурные качели». 12 ноября в Красноярске ожидаются небольшой снег и западный ветер 7-12 м/с, при этом днем возможны порывы до 18 м/c. В течение суток будет от -4 до -6 градусов. «С 13 по 16 ноября включительно ночные температуры в городе будут колебаться от -8 до -12. В ночь на воскресенье, 17 ноября, будет около -3…-5 градусов. Дневные температуры с 13 по 15 ноября составят от -5 до -7, 16 ноября — от 0 до -2 градусов. 17 ноября в Красноярске ожидается потепление до +2 градусов». Специалист подчеркнул, что в период с 13 по 15 ноября температура будет ниже климатической нормы на один градус, но это незначительно. В остальные дни температурный фон будет выше климатических значений на 2-3 градуса. С 12 по 17 ноября в Красноярске будет идти небольшой снег. Читайте также: Куда красноярцы могут слетать на море зимой и сколько это стоит? Топ направлений Куда слетать в небольшое путешествие из Красноярска в ноябре Где можно отдохнуть на Новый год в России и за границей? Изучаем направления и цены