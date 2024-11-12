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Posted 12 ноября, 08:46

Published 12 ноября, 08:46

Modified 12 ноября, 08:48

Updated 12 ноября, 08:48

Больше льгот и зарплат: норильские металлурги подписали новый коллективный договор

Больше льгот и зарплат: норильские металлурги подписали новый коллективный договор

12 ноября 2024, 08:46
Фото: Северный город.
«Норникель» подписал с сотрудниками обновленный коллективный договор на 2024–2027 годы. Он гарантирует социальные обязательства и расширенный социальный пакет.

Документ включает как традиционные меры поддержки, так и новые, реализованные в соответствии с предложениями сотрудников. В самой компании уверяют, что социальные обязательства компании больше, чем предполагает трудовое законодательство, а соцпакет — один из лучших в отрасли.

Сотрудникам предоставляется ежегодный оплачиваемый проезд в отпуск, дополнительная медицинская страховка, действуют программы пенсионного обеспечения, развивается профессиональное обучение, обеспечиваются дополнительные выплаты и поощрения.

«Подводя итоги последнего трехлетнего периода, мы, как представители работников, подтверждаем: обязательства по соблюдению условий и положений Коллективного договора выполняются сторонами в полном объеме. Закрепляя в Коллективном договоре дополнительные гарантии, компенсации и льготы, мы понимаем, что их реализация зависит от эффективной работы компании и ее устойчивого развития», — отметил председатель социально-трудового совета «Норникеля» Роман Ляшко.
Фото: Северный город

Ежегодно в комиссию по коллективному договору поступает около 400 обращений с предложениями от сотрудников. За 2021–2024 годы были приняты меры по улучшению социального пакета, введена доплата до постоянной зарплаты в период отпуска по беременности и родам, увеличен размер материальной помощи при рождении ребенка, добавлен дополнительный оплачиваемый отпуск работникам со статусом инвалида, увеличен размер компенсации расходов, связанных с переездом к новому месту жительства и тому подобное.

#Владислав Савончик
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