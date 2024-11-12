Больше льгот и зарплат: норильские металлурги подписали новый коллективный договор

Ежегодно в комиссию по коллективному договору поступает около 400 обращений с предложениями от сотрудников. За 2021–2024 годы были приняты меры по улучшению социального пакета, введена доплата до постоянной зарплаты в период отпуска по беременности и родам, увеличен размер материальной помощи при рождении ребенка, добавлен дополнительный оплачиваемый отпуск работникам со статусом инвалида, увеличен размер компенсации расходов, связанных с переездом к новому месту жительства и тому подобное.