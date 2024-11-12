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Posted 12 ноября, 10:11

Published 12 ноября, 10:11

Modified 12 ноября, 14:18

Updated 12 ноября, 14:18

Дети бегают по крыше здания Минобороны. Красноярцы за них боятся

Дети бегают по крыше здания Минобороны. Красноярцы за них боятся

12 ноября 2024, 10:11
Фото: prmira.ru.
Читатель прислал в редакцию «Проспекта Мира» видео с бегающими по крыше заброшки на Малиновского детьми. Он уверяет, что подростки постоянно там лазят, бросают камни, некоторые чуть не падают. Но никакой реакции ни от кого нет. Рассказываем, будут ли решать эту проблему и при чем тут Минобороны.

Красноярец рассказывает, заброшенное здание находится на Малиновского, 18г — это бывший военный городок. Мужчина пишет, что там постоянно носятся дети — они залезают на крышу, бросают с нее камни. «Что ни день — так страх и ужас», — комментирует красноярец.

Видео: prmira.ru.
«Однозначно, кто-то рано или поздно погибнет. Рядом школа борьбы, там их ученики часто. Никакой реакции от них нет. Очень грустно наблюдать это», — говорит мужчина.

За комментарием «ПМ» обратился в администрацию Советского района. Там нам заявили, что им никто на гуляющих по крыше детей не жаловался. Здание находится в собственности у Минобороны РФ.

«После публикации видео в социальных сетях, мы направили письмо в адрес собственника с просьбой установить забор и тем самым ограничить доступ третьих лиц к зданию. Также мы обратились в прокуратуру Советского района и военную прокуратуру для того, чтобы они приняли соответствующие меры», — сказали в мэрии.

В администрации просят родителей поговорить с детьми и объяснить им, что такие развлечения опасны.

«ПМ» запросил информацию в краевой прокуратуре.

Обновлено: в прокуратуре Советского района заявили, что никаких обращений от мэрии они пока не получали.

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