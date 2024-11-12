Дети бегают по крыше здания Минобороны. Красноярцы за них боятся

Posted 12 ноября, 10:11
Published 12 ноября, 10:11
Modified 12 ноября, 14:18
Updated 12 ноября, 14:18
Красноярец рассказывает, заброшенное здание находится на Малиновского, 18г — это бывший военный городок. Мужчина пишет, что там постоянно носятся дети — они залезают на крышу, бросают с нее камни. «Что ни день — так страх и ужас», — комментирует красноярец.
«Однозначно, кто-то рано или поздно погибнет. Рядом школа борьбы, там их ученики часто. Никакой реакции от них нет. Очень грустно наблюдать это», — говорит мужчина.
За комментарием «ПМ» обратился в администрацию Советского района. Там нам заявили, что им никто на гуляющих по крыше детей не жаловался. Здание находится в собственности у Минобороны РФ.
«После публикации видео в социальных сетях, мы направили письмо в адрес собственника с просьбой установить забор и тем самым ограничить доступ третьих лиц к зданию. Также мы обратились в прокуратуру Советского района и военную прокуратуру для того, чтобы они приняли соответствующие меры», — сказали в мэрии.
В администрации просят родителей поговорить с детьми и объяснить им, что такие развлечения опасны.
«ПМ» запросил информацию в краевой прокуратуре.
Обновлено: в прокуратуре Советского района заявили, что никаких обращений от мэрии они пока не получали.