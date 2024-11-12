Глюкоза снова высказалась о скандальном концерте в Красноярске

Posted 12 ноября, 06:16
Published 12 ноября, 06:16
Modified 12 ноября, 06:57
Updated 12 ноября, 06:57
В интервью Vsrap она заявила, что этот случай стал для нее уроком того, что «жизнь разная бывает», после этого она решила перезапустить карьеру.
«Не было такого, чтобы я на ногах не стояла или лежала. Я просто была чуть более раскрепощённой, просто аудитория была не готова к этому, потому что я всегда на йоге, на хорошем питании <…>. Есть исполнители, есть те, кто напивается каждый день. Для людей это было неожиданно, что вдруг я оказалась в такой ситуации. Я тоже человек, я тоже могу оступиться».
20 июля в Красноярске на острове Татышев состоялось выступление Глюкозы на Дне металлурга. По сообщениям СМИ, организаторы собирались заплатить Глюкозе 5,5 миллиона рублей, для зрителей же концерт был бесплатным.
Во время выступления красноярцы заметили странности в поведении исполнительницы. Она трогала себя за интимные места и периодически не пела. Люди стали предполагать, что Глюкоза употребила алкоголь или наркотики.
Через три дня певица объяснила свое состояние на концерте в Красноярске. Она заявила, что после смерти бабушки и «атаки бывшего продюсера» ей прописали снотворное и антидепрессанты — певица «не знала, как они действуют». Известный врач пояснил после этого, что препараты не могут оказывать такого воздействия.