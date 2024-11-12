Красноярец смог отсудить 1,5 млн у больного шизофренией. Тот ранил его ножом на улице

Мужчина заявляет, на лечение он потратил «колоссальное количество средств», но от семьи нападавшего помощи так и не дождался. По его словам, в суде мать подозреваемого старалась на него не смотреть, хотя он был с перебинтованной шеей, постоянно шатался и с трудом разговаривал.