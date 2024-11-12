Красноярец смог отсудить 1,5 млн у больного шизофренией. Тот ранил его ножом на улице

Posted 12 ноября, 04:40
Published 12 ноября, 04:40
Modified 12 ноября, 04:53
Updated 12 ноября, 04:53
Вечером 16 октября 2023 года на проспекте Мира к 27-летнему Константину подошел неизвестный и «беспричинно» ударил его ножом. Мужчину доставили в больницу. Он остался жив.
25-летнего нападавшего задержали. По его словам, он купил нож и решил проверить, «сможет ли этим убить человека». Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины хроническое психическое заболевание.
Суд направил мужчину на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа.
После нападения красноярец был в коме и пережил несколько операций — он потерял много крови и у него была «разорвана» артерия.
Он просил у родителей напавшего компенсацию в миллион рублей, но те отказывали.
Деньги, говорит Константин, он все-таки получил — мать мужчины один раз перевела ему 60 тысяч рублей и якобы обещала помогать, но больше не стала.
«Я с ней несколько раз виделся в судах, она со мной вообще не общалась, Единственное, что она себе почему-то вбила в голову, что я преследую их семью. И она говорила, чтобы я отстал от них, и они жили спокойной жизнью просто дальше. То есть я для них как такая назойливая муха, и как я полагаю, они глубоко сожалеют, что я жив остался, потому что для них сейчас это проблема», — говорит Константин.
Мужчина заявляет, на лечение он потратил «колоссальное количество средств», но от семьи нападавшего помощи так и не дождался. По его словам, в суде мать подозреваемого старалась на него не смотреть, хотя он был с перебинтованной шеей, постоянно шатался и с трудом разговаривал.
Константин заявляет, после ранения у него повреждены артерии и жизненно-важные сосуды, он потерял почти три с половиной литра крови. Врачи якобы не давали никаких прогнозов, выживет он или нет. Сейчас у мужчины третья группа инвалидности.
Позже он пережил несколько операций, в шею пострадавшему поставили искусственный сосуд, который теперь снабжает правую руку кровью. До этого у Константина, по его словам, отнималась вся левая часть тела.
Друзья помогли Константину найти адвоката, с ним они подали заявление в суд, чтобы взыскать если не с самого нападавшего, то хотя бы с его родителей 3 миллиона рублей на лечение.
«Родители знали, что с 12 лет у него поставлен диагноз. У него уже тогда стоял диагноз — поражение центральной нервной системы. То есть просто уничтожался мозг. Они на допросе говорили, что да, он вел себя странно, он сбегал из дома, он видел чертей, демонов, ангелов, он пугал их. Но, как они поясняли, они не хотели принудительно его лечить, потому что боялись испортить с ним отношения. Он кричал, что он нормальный и они хотят его лишить наследства таким образом», — поясняет пострадавший.
Кроме этого, рассказывает мужчина, подозреваемый злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Но внимание на это никто не обращал якобы из-за того, что у женщины уже «новая семья».
«У него шизофрения. Родители, когда заметили, что с ним что-то не то, отправили его в какую-то церковь или монастырь. И он возомнил себя чуть ли не богом, который с ножом пошел по городу очищать мир от темных людей, и из-за того, что я был одет в темные вещи, он посчитал, что я дьявол», — рассказывает Константин.
Родители мужчины на заседания практически не являлись, утверждает пострадавший. Отец якобы считает, что он не причем, а мать только написала письмо, в котором всю ответственность за произошедшее сложила на «больного сына».
«Со мной связывалась подруга матери его. И написала мне письмо, в котором заявила, что я не понимаю, что то, что со мной случилось — это большое благо, что попав в такую ситуацию я проработал свои кармические узлы всякие, и что чуть ли я не должен поехать в эту больницу и поблагодарить его, что он сподвиг меня на такое божье испытание. Вы можете себе представить, какой бред я вынужден был читать?», — объясняет Константин.
Сейчас, говорит пострадавший, он опасается, что мужчина начнет ему мстить, когда выйдет из психиатрической больницы. На заседании подозреваемый якобы не согласился с суммой даже в полтора миллиона и заявил, что это «прихоть пострадавшего» взыскивать такую сумму, а он ничьи прихоти исполнять не собирается.
«Обычно в нашей системе пострадавшие от шизофреника ничего не получают. Тут решение уникальное. В первом уголовном суде его освободили от ответственности, а второй гражданский суд принудил его возместить мне вред. Таких решений не было еще», — рассказывает мужчина.
Адвокат Константина Александр Трофимик заявил «ПМ», что подобных решений в России действительно очень мало.
«Это, безусловно, значимое дело. Что касается суммы компенсации — она тоже существенная. Моральный вред был тоже в значительном объеме взыскан. Мы заявляли несколько больше, нас почти в этом поддержала прокуратура, она чуть попросила снизить, но суд еще уменьшил компенсацию морального вреда и считаем, что она может быть больше», — говорит правозащитник.
Сейчас Константин вместе с адвокатом готовит апелляцию, они недовольны суммой в полтора миллиона и планируют взыскать с него больше. Таким образом, говорит юрист, они хотят «восстановить справедливость». И взыскать эту сумму, считает адвокат, следует с родителей мужчины, потому что они долго закрывали глаза на состояние своего сына.