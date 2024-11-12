Кто ответит, если вы поскользнулись и получили травму? Объясняет Роспотребнадзор

Posted 12 ноября, 08:20
Published 12 ноября, 08:20
Modified 12 ноября, 08:20
Updated 12 ноября, 08:20
В ведомстве советуют идти медленно и по возможности обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны и лестницы).
Если вы все-таки упали, то не пытайтесь встать сразу. Убедитесь, что у вас нет травм. Если появилась резкая боль — не двигайтесь и вызовите скорую.
В Роспотребнадзоре отмечают, что виновников вашей травмы может быть несколько:
После того, как будет установлен виновник, пострадавшим следует обратиться к нему с претензией и потребовать компенсацию причинения вреда.