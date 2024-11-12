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Posted 12 ноября, 08:20

Published 12 ноября, 08:20

Modified 12 ноября, 08:20

Updated 12 ноября, 08:20

Красноярцам рассказали, кто ответит, если вы поскользнулись и получили травму

Кто ответит, если вы поскользнулись и получили травму? Объясняет Роспотребнадзор

12 ноября 2024, 08:20
Фото: prmira.ru.

Красноярцам рассказали, кто ответит, если вы поскользнулись и получили травму

Сегодня Красноярск накрыл сильный снегопад, на дорогах и тротуарах из-за гололеда достаточно скользко. В Роспотребнадзоре рассказали, кто будет виноват, если вы вдруг поскользнетесь и получите травму.

В ведомстве советуют идти медленно и по возможности обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны и лестницы).

Если вы все-таки упали, то не пытайтесь встать сразу. Убедитесь, что у вас нет травм. Если появилась резкая боль — не двигайтесь и вызовите скорую.

В Роспотребнадзоре отмечают, что виновников вашей травмы может быть несколько:

  • если все случилось на придомовой территории — управляющая компания;
  • если вы упали и травмировались на ступеньках магазина или учреждения — собственник здания;
  • если на улице, остановке или в других общественных местах — муниципальное образование.

После того, как будет установлен виновник, пострадавшим следует обратиться к нему с претензией и потребовать компенсацию причинения вреда.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Здоровье#Красноярский край#Роспотребнадзор#Гололед
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