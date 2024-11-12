Красноярцы не увидели утром снегоуборочную технику. Что говорит мэр

Posted 12 ноября, 04:56
Published 12 ноября, 04:56
Modified 12 ноября, 05:29
Updated 12 ноября, 05:29
В соцсетях красноярцы пожаловались, что с утра, когда город встал в огромные заторы, они не видели на дорогах снегоуборочную технику. Логинов в телеграм-канале сообщил, что ее убрали из-за загруженности дорог, а «при снегопаде 10-тибальные пробки никак не избежать».
«В час пик снегоуборочные машины или уходят на второстепенные улицы, где нет загруженности транспорта, или едут на пересменок в гараж. Если дорожники выведут технику в час пик, то просто парализуют движение», — заявил Логинов.
Глава города сообщил, что ночью работало 75 единиц техники, днем задействовали более 100 машин и 250 человек. Сейчас «основные улицы убраны, движение обеспечено». По словам Логинова, основное внимание удалятся пешеходным зонам: тротуары, лестницы, остановочные пункты.