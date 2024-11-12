Красноярцы не увидели утром снегоуборочную технику. Что говорит мэр

В соцсетях красноярцы пожаловались, что с утра, когда город встал в огромные заторы, они не видели на дорогах снегоуборочную технику. Логинов в телеграм-канале сообщил, что ее убрали из-за загруженности дорог, а «при снегопаде 10-тибальные пробки никак не избежать».