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Posted 12 ноября, 04:56

Published 12 ноября, 04:56

Modified 12 ноября, 05:29

Updated 12 ноября, 05:29

Мэр Красноярска отчитался об уборке снега после 10-балльных пробок

Красноярцы не увидели утром снегоуборочную технику. Что говорит мэр

12 ноября 2024, 04:56
Фото: УДИБ.

Мэр Красноярска отчитался об уборке снега после 10-балльных пробок

Глава Красноярска Владислав Логинов объяснил, почему красноярцы не увидели снегоуборочных машин в час пик, и рассказал, когда техника убирала снег в городе.

В соцсетях красноярцы пожаловались, что с утра, когда город встал в огромные заторы, они не видели на дорогах снегоуборочную технику. Логинов в телеграм-канале сообщил, что ее убрали из-за загруженности дорог, а «при снегопаде 10-тибальные пробки никак не избежать».

«В час пик снегоуборочные машины или уходят на второстепенные улицы, где нет загруженности транспорта, или едут на пересменок в гараж. Если дорожники выведут технику в час пик, то просто парализуют движение», — заявил Логинов.

Глава города сообщил, что ночью работало 75 единиц техники, днем задействовали более 100 машин и 250 человек. Сейчас «основные улицы убраны, движение обеспечено». По словам Логинова, основное внимание удалятся пешеходным зонам: тротуары, лестницы, остановочные пункты.

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