«Не кричала, чтобы не пугать дочь»: следователи 11 лет не могут раскрыть убийство

Posted 12 ноября, 09:52
Published 12 ноября, 09:52
Modified 12 ноября, 09:59
Updated 12 ноября, 09:59
Как пишет издание «КП-Красноярск», которое узнало подробности случившегося от матери погибшей, трагедия произошла 9 сентября 2013 года. Настя с 4-летней дочерью Мариной и мужем Сергеем (имена изменены) жили в частном доме на окраине города. Супруг уехал в Севастополь, чтобы сделать документы для работы, а Настя с Мариной остались одни.
Дочь рассказала следователям, что мать укладывала ее спать. В один момент к ним начал кто-то стучатся, тогда Настя приказала дочери спрятаться в соседней комнате. Девушка открыла дверь и между ними начался разговор:
— Муж дома?
— Ты зачем пришел?
— Я пришел тебя убить!
Настя пыталась убежать, но мужчина ее догнал, затащил в спальню и начал резать. Девушка не кричала, вероятнее всего, она не хотела пугать дочь. Отметим, что со слов ребенка и стали известны подробности. Позднее следователи насчитали на теле девушки 15 ножевых ранений.
Когда все было кончено, убийца накрыл тело Насти ковром, помыл руки, прибрался, и ушел. Все это время дочь пряталась за кроватью и не издала ни звука.
На следующий день Насте позвонил муж. Трубку взяла Марина:
— Доченька, передай трубку маме.
— Мама мертвая лежит.
Следователи начали отрабатывать несколько версий — либо любовник, либо отвергнутый поклонник. Следующей версией стало ограбление, но ее не подтвердили. Проверяли мужа Насти, смотрели его компьютер, опрашивали маленькую Марину.
У дела сменилось несколько следователей, на опросы родителей Насти стали вызывать реже, а убийцу и подозреваемых так и не нашли.
Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что улик убийца пытался скрыть улики, но все же их оставил оставил. Предположительно, во время расправы, он порезал руку.
Недалеко от дома Насти находится ларек. Возможный убийца зашел туда примерно в 5 часов утра. Продавщица рассказывала, что приходил мужчина с перебинтованной рукой и был на взводе. Он купить водку, женщина сказала, что в это время нельзя. Странный посетитель грубо ее обозвал и быстро скрылся.
«Когда он ушел, продавщица заметила, что мужчина оставил кровавый след на двери, на полу и даже на улице. Он тянулся буквально до соседней улицы. Решив, что тот просто поранился, она все отмыла, не подозревая, что уничтожает улики», — пишут журналисты.
На теле Насти нашли слюна — убийца плюнул на нее. Как рассказала мама Насти, по образцам была сделана экспертиза, но следователи ничего не рассказали.
В СК по Республике Саха заявили журналистам, что спустя 11 лет дело находится на этапе предварительного следствия. Родители переживают, что не узнает, кто убил ее дочь.