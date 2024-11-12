«Не кричала, чтобы не пугать дочь»: следователи 11 лет не могут раскрыть убийство

Недалеко от дома Насти находится ларек. Возможный убийца зашел туда примерно в 5 часов утра. Продавщица рассказывала, что приходил мужчина с перебинтованной рукой и был на взводе. Он купить водку, женщина сказала, что в это время нельзя. Странный посетитель грубо ее обозвал и быстро скрылся.