НОВИКОМ представил финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года

Posted 12 ноября, 14:06
Published 12 ноября, 14:06
Modified 12 ноября, 14:06
Updated 12 ноября, 14:06
По словам представителей банка, подобных результатов удалось достичь благодаря устойчивой ресурсной базе и успешной стратегии. Прибыль за три квартала текущего года составила 22,3 миллиарда рублей, что почти в два раза больше аналогичного показателя за прошлый год (13,8 миллиарда). Об этом пишет портал newsnn.ru.
Активы банка по состоянию на 1 октября текущего года составили 839,6 миллиарда рублей, а собственные средства с начала года достигли 112 миллиардов, увеличившись на 20,3%. Чистые комиссионные доходы банка выросли на 6,3% и теперь составляют 1,4 миллиарда, а чистый процентный доход увеличился на 70% и составляет 39,8 миллиарда рублей.
АКРА недавно подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне АА- со стабильным прогнозом, о чем свидетельствует высокий уровень капитала. Другими причинами положительных результатов в НОВИКОМе назвали устойчивый бизнес-профиль и стабильную ликвидность.
В рамках общего собрания акционеров, которое состоялось в июле текущего года, была одобрена выплата дивидендов за 2023 год, размер которых составил 5,7 миллиарда рублей. Данные средства были направлены на развитие промышленности и реализацию ключевых проектов.
Елена Георгиева, председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России, отметила, что положительные результаты работы банка связаны с успешной стратегией, которая синхронизирована со стратегией акционера — госкорпорации «Ростех». Среди причин полученных результатов она назвала устойчивое партнерство с промышленными предприятиями и взвешенную риск-политику.