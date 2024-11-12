НОВИКОМ представил финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года

По словам представителей банка, подобных результатов удалось достичь благодаря устойчивой ресурсной базе и успешной стратегии. Прибыль за три квартала текущего года составила 22,3 миллиарда рублей, что почти в два раза больше аналогичного показателя за прошлый год (13,8 миллиарда). Об этом пишет портал newsnn.ru.