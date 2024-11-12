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Posted 12 ноября, 14:06

Published 12 ноября, 14:06

Modified 12 ноября, 14:06

Updated 12 ноября, 14:06

НОВИКОМ представил финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года

НОВИКОМ представил финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года

12 ноября 2024, 14:06
Фото: НОВИКОМ.
Дочерний банк госкорпорации «Ростех» НОВИКОМ представил бухгалтерский отчет по РСБУ за девять месяцев текущего года. По результатам работы было зафиксировано увеличение ключевых показателей. Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 25,6% и теперь составляет 659,4 миллиарда рублей.

По словам представителей банка, подобных результатов удалось достичь благодаря устойчивой ресурсной базе и успешной стратегии. Прибыль за три квартала текущего года составила 22,3 миллиарда рублей, что почти в два раза больше аналогичного показателя за прошлый год (13,8 миллиарда). Об этом пишет портал newsnn.ru.

Активы банка по состоянию на 1 октября текущего года составили 839,6 миллиарда рублей, а собственные средства с начала года достигли 112 миллиардов, увеличившись на 20,3%. Чистые комиссионные доходы банка выросли на 6,3% и теперь составляют 1,4 миллиарда, а чистый процентный доход увеличился на 70% и составляет 39,8 миллиарда рублей.

АКРА недавно подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне АА- со стабильным прогнозом, о чем свидетельствует высокий уровень капитала. Другими причинами положительных результатов в НОВИКОМе назвали устойчивый бизнес-профиль и стабильную ликвидность.

В рамках общего собрания акционеров, которое состоялось в июле текущего года, была одобрена выплата дивидендов за 2023 год, размер которых составил 5,7 миллиарда рублей. Данные средства были направлены на развитие промышленности и реализацию ключевых проектов.

Елена Георгиева, председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России, отметила, что положительные результаты работы банка связаны с успешной стратегией, которая синхронизирована со стратегией акционера — госкорпорации «Ростех». Среди причин полученных результатов она назвала устойчивое партнерство с промышленными предприятиями и взвешенную риск-политику.

#Общество
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