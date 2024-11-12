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Posted 12 ноября, 08:00

Published 12 ноября, 08:00

Modified 12 ноября, 08:45

Updated 12 ноября, 08:45

Отключать свет на ночь: что красноярцы думают об идее создания министерства секса

Отключать свет на ночь: что красноярцы думают об идее создания министерства секса

12 ноября 2024, 08:00
Фото: ru.freepik.com.
В России предложили сделать министерство секса. С такой идеей в Госдуму обратилось одно из пиар-агентств. По ночам в квартирах предлагают отключать свет и интернет, а за работу по дому женщинам платить. Как красноярцы отнеслись к такой идее?

К председателю комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной обратилось агентство «Главпиар». Там предлагают увеличить рождаемость, но для этого нужно министерство секса и свои законы для него.

Из того, что предлагают — отключать в квартирах электричество и интернет с 22:00 до 2:00. Именно в это время, считают инициаторы, пары смогут заниматься любовью, а точнее, делать детей. За работу по дому женщинам предлагают платить, еще и включать это в трудовой стаж.

Раскошелиться на первое свидание потенциальной паре тоже должно государство, считают пиарщики. Пяти тысяч рублей будет достаточно. Первую брачную ночь в шикарном отеле за 26 тысяч рублей тоже следует оплачивать из бюджета, говорит агентство. Переехавшим в села семьям хотят сделать бесплатными уроки верховой езды.

Сама Останина заявила, что никак не относится к этой инициативе, потому что ее не видела. Она отметила, что структуру органов власти определяет не Госдума, а правительство, а затем ее утверждает президент. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая назвала инициативу пиаром и призвала не обсуждать эту тему.

Красноярцы идею восприняли негативно. Они говорят, нужно прежде всего думать о любви, а уже потом о сексе. Их мнение приводит «7 канал Красноярск».

«Отношения, которые изначально на сексе построены, обычно, разводом заканчиваются. Не строятся так просто взаимоотношения путем мотивации. Какая разница? Любовь за деньги — так себе история», — считает один из красноярцев.
«Это же должно из личной мотивации складываться. На чувства не должны влиять деньги», — говорят другие горожане.
«Деньги в данном случае не работают. Для мужской половины может и работают, а для женской — явно нет. Учитывая, что в основном женщины у нас воспитывают детей в семьях, поэтому, никакой мотивации, кроме готовности женщины и готовности ее партнера», — подытожил один из красноярцев.

Психологи считают, что секс и дети никак не связаны. Любовью занимаются для того, чтобы получить удовольствие, а рождение детей — ответственный шаг, который требует денег и времени. Поэтому не только секс важен в паре, влияет много других факторов.

Некоторые думают, что таким образом пиар-агентство просто хотело «хайпануть». Тем более что ранее его представители уже подхватывали громкие темы, как, например, квадробинг, о котором сейчас говорят все. Компания предлагала мэру Москвы Собянину по всему городу поставить будки для квадроберов.

«В целом, если хайп добрый, он имеет место быть. Какие-то добрые шутки, добрые инфоповоды с добрыми инициативами. Однако, дальше инициатива от них никуда, к сожалению, не пойдёт. Единственное только, если в это поверят и захотят продолжать какие-то депутаты, — рассказала „Проспекту Мира“ директор креативного пиар-агентства Галина Магергут.

Напомним, ранее общественное движение «Ветераны России» предлагали перевести сотрудниц российских компаний — бухгалтеров, маркетологов и программистов — на «удаленку». Это якобы поднимет рождаемость — ведь женщины, работающие из дома, склонны к зачатию больше других.

Главное — не заниматься сексом на балконе, как это сделала пара из Зеленогорска еще в прошлом году. Их на видео сняла соседка и слила в сеть.

Ранее мы также рассказывали, какое порно ищут жители Красноярского края — домашнее или хардкорное.

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