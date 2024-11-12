Отключать свет на ночь: что красноярцы думают об идее создания министерства секса

Сама Останина заявила, что никак не относится к этой инициативе, потому что ее не видела. Она отметила, что структуру органов власти определяет не Госдума, а правительство, а затем ее утверждает президент. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая назвала инициативу пиаром и призвала не обсуждать эту тему.