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Posted 12 ноября, 07:37

Published 12 ноября, 07:37

Modified 12 ноября, 07:38

Updated 12 ноября, 07:38

«Почти Лувр или Эрмитаж»: в Красноярске продают квартиру-дворец за 45 миллионов

«Почти Лувр или Эрмитаж»: в Красноярске продают квартиру-дворец за 45 миллионов

12 ноября 2024, 07:37
Фото: elitekrsk.ru.
В Красноярске на улице Ленина за 45,6 миллиона рублей продают просторную квартиру с видом на исторический центр города.

Объявление разместили на сайте «Элитный Красноярск». В описании указано, что общая площадь квартиры составляет 277 квадратных метров.

Она находится в клубном кирпичном доме, который огорожен шлагбаумами. Там есть охрана и видеонаблюдение.

«Эта квартира как отдельное произведение искусства! Почти Лувр или Эрмитаж… Роскошный эксклюзивный ремонт», — отмечает риелтор.
Квартира-дворец на ЛенинаКвартира-дворец на Ленина
Квартира-дворец на ЛенинаКвартира-дворец на Ленина
Квартира-дворец на ЛенинаКвартира-дворец на Ленина
Квартира-дворец на ЛенинаКвартира-дворец на Ленина
Квартира-дворец на ЛенинаКвартира-дворец на Ленина
Квартира-дворец на ЛенинаКвартира-дворец на Ленина
Квартира-дворец на ЛенинаКвартира-дворец на Ленина
Квартира-дворец на ЛенинаКвартира-дворец на Ленина
Квартира-дворец на ЛенинаКвартира-дворец на Ленина
Квартира-дворец на ЛенинаКвартира-дворец на Ленина
Квартира-дворец на ЛенинаКвартира-дворец на Ленина
Квартира-дворец на Ленина. Фото: elitekrsk.ru

В объявлении указано, что частично в квартире организована анфиладная [длинный ряд комнат, у которых двери по одной линии] планировка комнат.

В квартире три спальни, два санузла, кабинет, две просторные гардеробные, два балкона, кухня и столовая, библиотека.

Отмечается, что из кабинета и библиотеки открывается вид на исторический центр Красноярска.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Недвижимость#Квартира#Ленина#Объявление
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