«Почти Лувр или Эрмитаж»: в Красноярске продают квартиру-дворец за 45 миллионов

Posted 12 ноября, 07:37
Published 12 ноября, 07:37
Modified 12 ноября, 07:38
Updated 12 ноября, 07:38
Объявление разместили на сайте «Элитный Красноярск». В описании указано, что общая площадь квартиры составляет 277 квадратных метров.
Она находится в клубном кирпичном доме, который огорожен шлагбаумами. Там есть охрана и видеонаблюдение.
«Эта квартира как отдельное произведение искусства! Почти Лувр или Эрмитаж… Роскошный эксклюзивный ремонт», — отмечает риелтор.
В объявлении указано, что частично в квартире организована анфиладная [длинный ряд комнат, у которых двери по одной линии] планировка комнат.
В квартире три спальни, два санузла, кабинет, две просторные гардеробные, два балкона, кухня и столовая, библиотека.
Отмечается, что из кабинета и библиотеки открывается вид на исторический центр Красноярска.