Работа «Красноярского хлеба» остановлена, на руководство завели новое уголовное дело

Posted 12 ноября, 11:45
Published 12 ноября, 11:45
Modified 12 ноября, 11:45
Updated 12 ноября, 11:45
В конце октября жители Красноярска заметили пропажу продукции «Красноярского хлеба». Горожане сообщают, что хлебобулочных изделий нет ни в крупных сетевых магазинах, ни в дискаунтерах.
Представители торговых сетей «Красный Яр» и «Командор» в разговоре с «ПМ» сообщили, что «Красноярский хлеб» прекратил отгрузки еще в конце октября и сделано это было без объяснения каких-либо причин.
В конце октября против директора «Красноярского хлеба» (ООО «Глютен») завели уголовное дело. Его подозревают в невыплате заработной платы на протяжении более двух месяцев (часть 2 статья 145.1 УК РФ).
По версии следствия, руководство полностью не выплатило работникам заработную плату в размере нескольких миллионов рублей. В офисах и домах руководства, а также учредителей «Красноярского хлеба» провели обыски.
Охранница завода «Красноярский хлеб» в разговоре с «Примой» сказала, что работники предприятия из-за ситуации с зарплатами перестали ходить на работу.
В понедельник, 11 ноября, «Проспект Мира» попытался связаться с руководством «Красноярского хлеба». Нам ответили только по одному из четырех указанных номеров. Представительница предприятия отказалась отвечать на вопросы корреспондента.
«Сейчас связаться с руководством можно только по почте. Если у вас есть какие-то вопросы, отправляйте на наш электронный адрес».
Мы направили официальный запрос с просьбой объяснить, с чем связано прекращение поставок продукции «Красноярского хлеба» и рассказать о том, что сейчас происходит на предприятии.
На момент написания материала мы не получили ответ. Редакция «ПМ» опубликует его, как только получит.
Корреспондент «ПМ» обратился в министерство сельского хозяйства и торговли края. В ведомстве нам ответили, что ООО «Глютен» является частным предприятием и все вопросы нужно задавать собственнику.
«По информации министерства сельского хозяйства края, сейчас „Красноярский хлеб“ не работает.
Хотим сказать, что в Красноярске находится более 20 предприятий по производству хлеба. Хлеб на полках магазинах есть и люди без него не останутся».
«Проспекту Мира» в прокуратуре сообщили, что фактически на данный момент вся деятельность «Красноярского хлеба» приостановлена.
«Сейчас мы расследуем уголовное дело о невыплате заработной платы, которое завели против директора „Красноярского хлеба“.
По версии следствия, долг по зарплате перед работниками предприятия составляет 13 миллионов рублей. Задолженность по заработной плате имеется перед более 150 сотрудниками.
В ближайшее время прокуратура планирует решить вопрос о том, чтобы наложить арест на имущество предприятия, чтобы за счет его продажи погасить долг по зарплате».
Кроме того, в прокуратуре сообщили «ПМ» о возбуждении еще одного уголовного дела, связанного с противоправными действиями руководства «Красноярского хлебозавода».
«Прокурорская проверка показала, что в апреле–июне 2024 года счета ООО „Глютен“ были арестованы из-за неисполнения обязанности по уплате налогов.
Должностные лица общества, осознавая наличие налоговой задолженности, и уже появляющихся долгов по зарплате, использовали поддельные удостоверения комиссии по трудовым спорам, в которых указали несуществующие суммы задолженности по заработной плате в размере 16 миллионов рублей.
Обналичив эти средства, руководство израсходовало их на цели, не связанные с оплатой труда сотрудников».
В итоге прокуратура завела уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статья 187 УК РФ). Максимальный срок наказания по этой статье — 6 лет лишения свободы.
В феврале этого года территорию завода «Красноярский хлеб» на Красрабе выставили на продажу вместе с проектом застройки. Речь идет об участке площадью 1,6 га, который расположен на Красноярском рабочем, 30. Стоимость участка — 280 миллионов рублей.
В объявлении было указано, что территорию можно использовать для строительства ЖК, торговых объектов и т. д. Однако на данный момент указано, что объявление сняли с публикации (это происходит в том числе когда нашёлся покупатель).