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Posted 12 ноября, 01:37

Published 12 ноября, 01:37

Modified 12 ноября, 01:38

Updated 12 ноября, 01:38

Пробки

«Удачных вам голодных игр»: Красноярск с утра встал в 10-балльные пробки

12 ноября 2024, 01:37
Фото: 2gis.ru. Пробки
Сегодня утром, 12 ноября, из-за снегопада Красноярск сковали пробки — заторы наблюдаются во всех районах города.

По данным сервиса 2ГИС, к 08:35 красноярские дороги сковали 10-балльные пробки.

Серьезные пробки образовались на проспектах Свободный и Красноярский рабочий, улицах Копылова, Партизана Железняка, Брянской, Тотмина, Попова, Высотной, Свободном, Шахтеров, Молокова, Калинина, Елены Стасовой и Красной Армии.

ПробкиПробки
Пробки. Фото: 2gis.ru

Еще заторы наблюдаются на Коммунальном, Октябрьском и Николаевском мостах, улицах Краснодарской, Пограничников, Ястынской, Семафорной, Волжской, Мичурина, Павлова, Свердловской, Семафорной, Шевченко, Тамбовской и Глинках.

Часть водителей винят в заторах снег и задаются вопросом, что будет на дорогах зимой. Они оставляют комментарии на картах:

«А что зимой будет на дорогах?»
«Вам чай с сахаром или с моими слезами?»
«Удачных вам голодных игр»
«С днем опоздания на работу, товарищи»
«Ура, это великий день для того, чтобы опоздать»
«А ведь это просто снег…»
«Уже 13 лет пробки в одних и тех же местах… Нерешаемая проблема, видимо»
«Мне этот мир уже давно понятен… Меня все равно уже уволили»
«Если есть возможность, то сидите дома. Еду уже 30 минут, проехала 150 метров»
«Что нас ждёт там впереди?»
«За что!»
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Пробки#Снегопад#Водители
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