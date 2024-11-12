В Кежемском районе создали комнату социально-бытовой адаптации инвалидов

А компании рассказали, что в Кежемском районе проживает значительная группа людей, нуждающихся в помощи государственных социальных служб, в том числе инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на креслах-колясках. В центре соцобслуживания для них создана комната социально-бытовой адаптации, оснащенная при поддержке Богучанской ГЭС. Оборудование этой комнаты предназначенно для восстановления работы рук и координации движений в целом. В этом году для комнаты на средства энергетиков изготовили и смонтировали кухонную мебель, адаптированную для людей, пользующихся креслами-колясками.