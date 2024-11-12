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Posted 12 ноября, 06:11

Published 12 ноября, 06:11

Modified 12 ноября, 06:13

Updated 12 ноября, 06:13

В Кежемском районе создали комнату социально-бытовой адаптации инвалидов

В Кежемском районе создали комнату социально-бытовой адаптации инвалидов

12 ноября 2024, 06:11
Фото: Богучанская ГЭС.
Комплексный центр социального обслуживания «Кежемский» получил оборудованную по современным стандартам комнату социально-бытовой адаптации инвалидов. Там люди с инвалидностью смогут научиться комфортно жить с учетом своих возможностей и потребностей. Финансовую поддержку проекту оказала БоГЭС.

А компании рассказали, что в Кежемском районе проживает значительная группа людей, нуждающихся в помощи государственных социальных служб, в том числе инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на креслах-колясках. В центре соцобслуживания для них создана комната социально-бытовой адаптации, оснащенная при поддержке Богучанской ГЭС. Оборудование этой комнаты предназначенно для восстановления работы рук и координации движений в целом. В этом году для комнаты на средства энергетиков изготовили и смонтировали кухонную мебель, адаптированную для людей, пользующихся креслами-колясками.

«Новая мебель позволит специалистам проводить с инвалидами и их родственниками занятия по восстановлению бытовых навыков, улучшит самочувствие и самостоятельность граждан. Благодарим АО „Богучанская ГЭС“ за оказанную помощь. Реализация этого проекта была бы невозможна без вашего участия», — сказала директор комплексного центра социального обслуживания «Кежемский» Клавдия Никонова.

Кроме того, центр социальной помощи «ДоброДом» получил от энергетиков средства на частичную оплату длительного лечения одного из жителей города Кодинска в специализированном медицинском центре в Московской области. Еще центру помогли купить ноутбук для оформления документации и ведения другой офисной работы.

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