В Кежемском районе создали комнату социально-бытовой адаптации инвалидов

Posted 12 ноября, 06:11
Published 12 ноября, 06:11
Modified 12 ноября, 06:13
Updated 12 ноября, 06:13
А компании рассказали, что в Кежемском районе проживает значительная группа людей, нуждающихся в помощи государственных социальных служб, в том числе инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на креслах-колясках. В центре соцобслуживания для них создана комната социально-бытовой адаптации, оснащенная при поддержке Богучанской ГЭС. Оборудование этой комнаты предназначенно для восстановления работы рук и координации движений в целом. В этом году для комнаты на средства энергетиков изготовили и смонтировали кухонную мебель, адаптированную для людей, пользующихся креслами-колясками.
«Новая мебель позволит специалистам проводить с инвалидами и их родственниками занятия по восстановлению бытовых навыков, улучшит самочувствие и самостоятельность граждан. Благодарим АО „Богучанская ГЭС“ за оказанную помощь. Реализация этого проекта была бы невозможна без вашего участия», — сказала директор комплексного центра социального обслуживания «Кежемский» Клавдия Никонова.
Кроме того, центр социальной помощи «ДоброДом» получил от энергетиков средства на частичную оплату длительного лечения одного из жителей города Кодинска в специализированном медицинском центре в Московской области. Еще центру помогли купить ноутбук для оформления документации и ведения другой офисной работы.