В Красноярске на рынке «Южный-2» собственники устроили «разборки в стиле 90-х»

Posted 12 ноября, 04:45
Published 12 ноября, 04:45
Modified 12 ноября, 04:47
Updated 12 ноября, 04:47
Читатель «Проспекта Мира» рассказал, что прежний владелец пытался вернуть рынок, «но группа лиц воспрепятствовало ему в этом, открыто заявляя о своей принадлежности к банде „Содружество“ и угрожая физической расправой». К рынку вызвали полицейских, но, по сообщению читателя, несмотря на это, избили «хозработника рынка, который пытался поменять замки на дверях».
В пресс-службе МВД описали произошедшее так. Полицейские получили сообщение, что на рынке «несколько человек препятствуют работе». Прибывшие патрульные установили, «что произошел словесный конфликт между собственниками: бывшим и действующим».
О драке и избиении в полицию никто не сообщал, из медучреждений сообщений не поступало. Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося.
Читатель «ПМ» заявил, что та же банда в сентябре 2023 года якобы запугала людей и даже устроила стрельбу в оживленном районе. В полиции заявили, что это разные случаи и не стоит их связывать. В ведомстве отметили, что видео годовой давности, однако они попробуют узнать, что тогда случилось.
По данным «Яндекс.Карт», рынок «Южный-2» находится на улице Караульной, 19. По данным «Спарка», по этому адресу зарегистрировано ООО «ИПЭК». Ей владеют Пашша (52%), Дениз, Константин и Норгила Ибрагимовы (по 16%). Последние трое — это дети основателя рынка «Южный» на Шахтеров и «Южный-2» Анвара Ибрагимова. Пашша — его племянник.
В 2014 году Анвара Ибрагимова убили возле его дома. Тогда семейным бизнесом занялся Пашша. В 2021 году Пашшу задержали по делу о мошенничестве. После этого часть бизнеса перешла вдове Анвара Снежане Шевелевой и их детям. О конфликте и судебных тяжбах Пашши и наследников Снежана рассказывала «7 каналу» в июле 2023 года.