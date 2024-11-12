В Красноярске на рынке «Южный-2» собственники устроили «разборки в стиле 90-х»

Читатель «ПМ» заявил, что та же банда в сентябре 2023 года якобы запугала людей и даже устроила стрельбу в оживленном районе. В полиции заявили, что это разные случаи и не стоит их связывать. В ведомстве отметили, что видео годовой давности, однако они попробуют узнать, что тогда случилось.