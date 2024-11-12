В Красноярском крае планируют добывать золото на Кварцевой горе

Posted 12 ноября, 06:24
Published 12 ноября, 06:24
Modified 12 ноября, 06:24
Updated 12 ноября, 06:24
На сайте «Гис. торги» появился лот о продаже права на пользование участком недр «Кварцевая Гора». Месторождение находится в Северо-Енисейском районе.
Как указано в документах, на участке можно добывать золото из коренных (рудных) месторождений. Площадь участка составляет 3,19 квадратных километра.
По состоянию на 1 января этого года, запасы рудного золота составляют 29 164 тыс тонн, 24 139 кг золота: категории С1 — 3 288 кг, категории С2 — 20 851 кг.
Победитель аукциона сможет пользоваться участком 25 лет. Начальная стоимость — 246 миллионов 817 тысяч рублей.
Месторождение «Кварцевая Гора» входит в состав Олимпиадинской площади. В 1937 году на участке было открыто рудопроявление коренного золота.