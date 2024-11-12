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Posted 12 ноября, 06:24

Published 12 ноября, 06:24

Modified 12 ноября, 06:24

Updated 12 ноября, 06:24

В Красноярском крае планируют добывать золото на Кварцевой горе

В Красноярском крае планируют добывать золото на Кварцевой горе

12 ноября 2024, 06:24
Фото: freepik.com.
В Красноярском крае на торги выставили золоторудное месторождение. Оно расположено в Северо-Енисейском районе.

На сайте «Гис. торги» появился лот о продаже права на пользование участком недр «Кварцевая Гора». Месторождение находится в Северо-Енисейском районе.

Как указано в документах, на участке можно добывать золото из коренных (рудных) месторождений. Площадь участка составляет 3,19 квадратных километра.

По состоянию на 1 января этого года, запасы рудного золота составляют 29 164 тыс тонн, 24 139 кг золота: категории С1 — 3 288 кг, категории С2 — 20 851 кг.

Победитель аукциона сможет пользоваться участком 25 лет. Начальная стоимость — 246 миллионов 817 тысяч рублей.

Месторождение «Кварцевая Гора» входит в состав Олимпиадинской площади. В 1937 году на участке было открыто рудопроявление коренного золота.

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