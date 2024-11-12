В Красноярском крае с 1 января 2025 года вырастут зарплаты бюджетников. На сколько?

В краевом ЗС заявили, что для бюджетников, получающих минимальную зарплату, ее размер с 1 января 2025 года составит от 35 904 рублей на юге, до 58 344 рублей на Крайнем Севере. На эти цели из краевого бюджета направят больше 20 миллиардов рублей.