В Красноярском крае с 1 января 2025 года вырастут зарплаты бюджетников. На сколько?

Posted 12 ноября, 03:11
Published 12 ноября, 03:11
Modified 12 ноября, 04:05
Updated 12 ноября, 04:05
В Красноярском крае ежемесячную выплату для бюджетников начали выплачивать с этого года. Она фиксированная для всех категорий и должностей.
Как сообщили в краевом ЗС, с 1 января 2025 года размер ежемесячной выплаты вырастет на 3 200 рублей.
С учетом районного коэффициента для центральных и южных районов края размер выплаты составит от 5 120 рублей, в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе с учетом «северной» надбавки — до 8 320 рублей.
В краевом ЗС заявили, что для бюджетников, получающих минимальную зарплату, ее размер с 1 января 2025 года составит от 35 904 рублей на юге, до 58 344 рублей на Крайнем Севере. На эти цели из краевого бюджета направят больше 20 миллиардов рублей.