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Posted 12 ноября, 03:11

Published 12 ноября, 03:11

Modified 12 ноября, 04:05

Updated 12 ноября, 04:05

В Красноярском крае с января 2025 года повысят надбавку к зарплатам бюджетников

В Красноярском крае с 1 января 2025 года вырастут зарплаты бюджетников. На сколько?

12 ноября 2024, 03:11
Фото: 1MI.

В Красноярском крае с января 2025 года повысят надбавку к зарплатам бюджетников

В Красноярском крае планируют увеличить размер ежемесячной выплаты для работников бюджетной сферы. Выплаты проиндексируют с 1 января.

В Красноярском крае ежемесячную выплату для бюджетников начали выплачивать с этого года. Она фиксированная для всех категорий и должностей.

Как сообщили в краевом ЗС, с 1 января 2025 года размер ежемесячной выплаты вырастет на 3 200 рублей.

С учетом районного коэффициента для центральных и южных районов края размер выплаты составит от 5 120 рублей, в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе с учетом «северной» надбавки — до 8 320 рублей.

В краевом ЗС заявили, что для бюджетников, получающих минимальную зарплату, ее размер с 1 января 2025 года составит от 35 904 рублей на юге, до 58 344 рублей на Крайнем Севере. На эти цели из краевого бюджета направят больше 20 миллиардов рублей.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Выплаты#Красноярский край#Бюджетники#ЗС#Зарплаты
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