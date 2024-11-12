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Posted 12 ноября, 08:02

Published 12 ноября, 08:02

Modified 12 ноября, 10:53

Updated 12 ноября, 10:53

За мэрией Красноярска вместо парковки построили бизнес-центр с рестораном

За мэрией Красноярска вместо парковки построили бизнес-центр с рестораном

12 ноября 2024, 08:02
Фото: 2gis.
В центре Красноярска на улице Карла Маркса, 75а за зданием администрации города построили бизнес-центр «Тихий». Ранее там планировали сделать многоуровневую парковку.

Как сообщили «Проспекту Мира» в отделе маркетинга группе компаний застройщика «Готика», бизнес-центр ввели в эксплуатацию еще в октябре.

Некоторые помещения уже сдали в аренду. На первом этаже разместится ресторан «Тихое место» от некой частной группы, еще там появится медцентр, турагентство, фото- и бьюти-студии.

Фото: 2gis

На втором этаже будут офисы разных компании, а на третьем и четвертом — апарт-отель.

«Отель на стадии завершения работ по внутренней отделке, вероятнее всего в середине декабря начнут свою работу. Остальные партнеры также приступили к работам по подготовке помещении к запуску своих бизнесов», — сообщили нам в компании.
Фото: 2gis

Строительство бизнес-центра анонсировали в 2022 году. Ранее здание строили как многоуровневую парковку.

  • Застройщиком выступала группа «Готика». Ее руководитель — Геннадий Тихонов, владелец — его сын Андрей. На Андрея Тихонова, по данным «Спарка», зарегистрировано 11 строительных компаний, среди них «Готика-Строй», «Готика-Вавилова», «Готика-Зенит», которая занимается комплексным развитием территории в Николаевке.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Строительство#Парковка#Ресторан#Отель#Бизнес-центр
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