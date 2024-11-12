За мэрией Красноярска вместо парковки построили бизнес-центр с рестораном

Posted 12 ноября, 08:02
Published 12 ноября, 08:02
Modified 12 ноября, 10:53
Updated 12 ноября, 10:53
Как сообщили «Проспекту Мира» в отделе маркетинга группе компаний застройщика «Готика», бизнес-центр ввели в эксплуатацию еще в октябре.
Некоторые помещения уже сдали в аренду. На первом этаже разместится ресторан «Тихое место» от некой частной группы, еще там появится медцентр, турагентство, фото- и бьюти-студии.
На втором этаже будут офисы разных компании, а на третьем и четвертом — апарт-отель.
«Отель на стадии завершения работ по внутренней отделке, вероятнее всего в середине декабря начнут свою работу. Остальные партнеры также приступили к работам по подготовке помещении к запуску своих бизнесов», — сообщили нам в компании.
Строительство бизнес-центра анонсировали в 2022 году. Ранее здание строили как многоуровневую парковку.