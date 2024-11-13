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Posted 13 ноября, 11:33

Published 13 ноября, 11:33

Modified 13 ноября, 11:35

Updated 13 ноября, 11:35

Квартиры в новостройках Красноярска подешевели на 8% за четыре месяца

Аналитики заявили о снижении цен на новостройки в Красноярске. Сколько стоят квартиры

13 ноября 2024, 11:33
Фото: 1MI.

Квартиры в новостройках Красноярска подешевели на 8% за четыре месяца

В «Авито Недвижимости» подвели итоги октября 2024 года на первичном рынке жилья. Аналитики посчитали, что в Красноярке жилье в новостройке подешевело на 8% по сравнению с июнем — это самый высокий процент по Сибири. Такими данными поделились эксперты с «Проспектом Мира».

По данным экспертов, на конец октября средняя стоимость однушки составляет 5,2 миллиона рублей, а «в целом» — 7,2 миллиона. Четыре месяца назад, в июне, было 7,8 миллиона.

В целом по России цена на новостройку снизалось на 2%. Наиболее высокие цены зафиксированы в Москве (21,6 млн), Сочи (19,1 млн), Казани (11,4 млн), Санкт-Петербурге (11 млн) и Нижнем Новгороде (10,2 млн).

Спрос на квартиры в новостройках по сравнению с июнем сократился на 1%, а за последний месяц увеличился на 2%. Самый заметный рост активности: в Новосибирске (+57%) и Красноярске (+49%). Аналитики объясняют динамику тем, что пользователи интересуются условиями приобретения квартир. Некоторые потенциальные покупатели решают свой жилищный вопрос и выходят на сделку, в том числе пользуясь льготными программами и специальными предложениями от застройщиков. Другие рассчитывают приобрести жилье позднее.

Предложение на первичном рынке по сравнению с июнем 2024 года в Красноярске выросло на 60%, а целом по стране — на 12%.

«Снижение цен на новостройки по стране в целом объясняется одновременным влиянием двух факторов. С одной стороны, стоимость объектов, уже выведенных на рынок, перестала расти. С другой — экспозиция пополняется новыми объектами, которые находятся на более ранних этапах строительства и, соответственно, имеют более низкую стоимость. Доля таких предложений в общем объеме достаточно велика, в результате чего средняя стоимость новостроек становится ниже», — отметил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
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