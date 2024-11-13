Аналитики заявили о снижении цен на новостройки в Красноярске. Сколько стоят квартиры

Спрос на квартиры в новостройках по сравнению с июнем сократился на 1%, а за последний месяц увеличился на 2%. Самый заметный рост активности: в Новосибирске (+57%) и Красноярске (+49%). Аналитики объясняют динамику тем, что пользователи интересуются условиями приобретения квартир. Некоторые потенциальные покупатели решают свой жилищный вопрос и выходят на сделку, в том числе пользуясь льготными программами и специальными предложениями от застройщиков. Другие рассчитывают приобрести жилье позднее.