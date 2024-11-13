Аналитики заявили о снижении цен на новостройки в Красноярске. Сколько стоят квартиры

Posted 13 ноября, 11:33
Published 13 ноября, 11:33
Modified 13 ноября, 11:35
Updated 13 ноября, 11:35
По данным экспертов, на конец октября средняя стоимость однушки составляет 5,2 миллиона рублей, а «в целом» — 7,2 миллиона. Четыре месяца назад, в июне, было 7,8 миллиона.
В целом по России цена на новостройку снизалось на 2%. Наиболее высокие цены зафиксированы в Москве (21,6 млн), Сочи (19,1 млн), Казани (11,4 млн), Санкт-Петербурге (11 млн) и Нижнем Новгороде (10,2 млн).
Спрос на квартиры в новостройках по сравнению с июнем сократился на 1%, а за последний месяц увеличился на 2%. Самый заметный рост активности: в Новосибирске (+57%) и Красноярске (+49%). Аналитики объясняют динамику тем, что пользователи интересуются условиями приобретения квартир. Некоторые потенциальные покупатели решают свой жилищный вопрос и выходят на сделку, в том числе пользуясь льготными программами и специальными предложениями от застройщиков. Другие рассчитывают приобрести жилье позднее.
Предложение на первичном рынке по сравнению с июнем 2024 года в Красноярске выросло на 60%, а целом по стране — на 12%.
«Снижение цен на новостройки по стране в целом объясняется одновременным влиянием двух факторов. С одной стороны, стоимость объектов, уже выведенных на рынок, перестала расти. С другой — экспозиция пополняется новыми объектами, которые находятся на более ранних этапах строительства и, соответственно, имеют более низкую стоимость. Доля таких предложений в общем объеме достаточно велика, в результате чего средняя стоимость новостроек становится ниже», — отметил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.