Авиабилеты из Красноярска в Питер и Москву распродают со скидкой

Posted 13 ноября, 08:39
Published 13 ноября, 08:39
Modified 13 ноября, 08:42
Updated 13 ноября, 08:42
Скидки действуют 13 и 14 ноября на авиарейсы с 13 ноября 2024 года по 29 марта 2025 года, но есть исключения, например, новогодние каникулы.
В распродаже четыре направления из Норильска, два — из Красноярска. Билет из Красноярска в Москву и обратно без багажа стоит от 12 тысяч рублей, в Санкт-Петербург — от 14 тысяч.
Из Норильска со скидкой можно улететь в Питер, Сочи и Минеральные Воды — билеты туда и обратно стоят от 16 тысяч рублей, в Москву — 13 тысяч.
«Проспект Мира» посмотрел, сколько стоят билеты на рейсы других авиакомпаний в те же даты. Так, из Красноярска в Москву летают еще как минимум три авиакомпании Utair, «Победа» и «Аэрофлот» — билеты туда и обратно варьируются от 23 тысяч до 28 тысяч рублей. Из Красноярска в Питер летает также «Аэрофлот» — билеты в оба направления стоят порядка 21 тысячи.