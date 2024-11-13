prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 08:39

Published 13 ноября, 08:39

Modified 13 ноября, 08:42

Updated 13 ноября, 08:42

Авиабилеты из Красноярска в Питер и Москву распродают со скидкой

Авиабилеты из Красноярска в Питер и Москву распродают со скидкой

13 ноября 2024, 08:39
Фото: 1MI.
Авиакомпания NordStar открывает двухдневную билетов распродажу на рейсы из Красноярска и Норильска.

Скидки действуют 13 и 14 ноября на авиарейсы с 13 ноября 2024 года по 29 марта 2025 года, но есть исключения, например, новогодние каникулы.

В распродаже четыре направления из Норильска, два — из Красноярска. Билет из Красноярска в Москву и обратно без багажа стоит от 12 тысяч рублей, в Санкт-Петербург — от 14 тысяч.

Из Норильска со скидкой можно улететь в Питер, Сочи и Минеральные Воды — билеты туда и обратно стоят от 16 тысяч рублей, в Москву — 13 тысяч.

Фото: aviasales.ru

«Проспект Мира» посмотрел, сколько стоят билеты на рейсы других авиакомпаний в те же даты. Так, из Красноярска в Москву летают еще как минимум три авиакомпании Utair, «Победа» и «Аэрофлот» — билеты туда и обратно варьируются от 23 тысяч до 28 тысяч рублей. Из Красноярска в Питер летает также «Аэрофлот» — билеты в оба направления стоят порядка 21 тысячи.

Читайте также:
Красноярцам предлагают купить авиабилеты в Москву за 160 тысяч рублей. Это экономИз Красноярска запустили рейсы в Санью. Когда и за сколько можно полететь?
#Владислав Савончик#Красноярск#Норильск#Авиабилеты#Москва#Санкт-Петербург#Nordstar#Питер#Скидки#Распродажа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика