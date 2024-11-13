Авиабилеты из Красноярска в Питер и Москву распродают со скидкой

«Проспект Мира» посмотрел, сколько стоят билеты на рейсы других авиакомпаний в те же даты. Так, из Красноярска в Москву летают еще как минимум три авиакомпании Utair, «Победа» и «Аэрофлот» — билеты туда и обратно варьируются от 23 тысяч до 28 тысяч рублей. Из Красноярска в Питер летает также «Аэрофлот» — билеты в оба направления стоят порядка 21 тысячи.