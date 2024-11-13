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Posted 13 ноября, 01:39

Published 13 ноября, 01:39

Modified 13 ноября, 01:39

Updated 13 ноября, 01:39

«Бесконечный ад»: Красноярск с утра снова встал в пробки

«Бесконечный ад»: Красноярск с утра снова встал в пробки

13 ноября 2024, 01:39
Фото: 2gis.ru.
Сегодня утром, 13 ноября, Красноярск снова сковали пробки — заторы отмечаются практически во всех районах города.

По данным 2gis, к 8:30 городские дороги сковали 7-балльные пробки. Движение затруднено на проспекте Свободном, улицах Киренского, Высотной, Гусарова, Попова, Копылова, Тотмина, Шахтеров, Партизана Железняка, Взлетной.

Фото: 2gis.ru

Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на Мичурина, 60 лет Октября, Матросова, Красрабе, Коммунальном мосту и части Октябрьского.

В комментариях часть красноярцев негодуют из-за дорожной обстановки, другие находят позитив в том, что Красноярск не сковали 10-балльные пробки, как это было накануне:

«Что опять? Ну, хоть поменьше, чем вчера»
«Бесконечный ад»
«Дорогу студентам»
«Это репетиция предновогодних пробок?»
«Меня скоро отчислят за опоздания»
«Хотя бы треть выезжайте раньше, что вы, как стадо»
«Можете отчисляться и увольняться, в декабре вы будете приезжать к обеду»
«Вчера хоть ползли понемногу, а сегодня решили просто постоять?»
«В №94 автобусе столько людей, как будто тут деньги раздают»
«Только попробуйте в 10 баллов встать, в печь дорога тогда будет открыта»
«Я сейчас тут такой скандал учиню!»
«Тут главное не спугнуть, едут — уже хорошо»

Утром 12 ноября после сильного снегопада Красноярск сковали 10-балльные пробки. После этого немного снега выпало и днем. Мэр Владислав Логинов заявлял, что днем дороги города убирали больше 100 единиц техники и 250 человек. Однако вечером из-за снегопада Красноярск встал в 9-балльные пробки.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Пробки
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