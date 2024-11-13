«Бесконечный ад»: Красноярск с утра снова встал в пробки

Утром 12 ноября после сильного снегопада Красноярск сковали 10-балльные пробки. После этого немного снега выпало и днем. Мэр Владислав Логинов заявлял, что днем дороги города убирали больше 100 единиц техники и 250 человек. Однако вечером из-за снегопада Красноярск встал в 9-балльные пробки.