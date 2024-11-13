«Бесконечный ад»: Красноярск с утра снова встал в пробки

Posted 13 ноября, 01:39
Published 13 ноября, 01:39
Modified 13 ноября, 01:39
Updated 13 ноября, 01:39
По данным 2gis, к 8:30 городские дороги сковали 7-балльные пробки. Движение затруднено на проспекте Свободном, улицах Киренского, Высотной, Гусарова, Попова, Копылова, Тотмина, Шахтеров, Партизана Железняка, Взлетной.
Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на Мичурина, 60 лет Октября, Матросова, Красрабе, Коммунальном мосту и части Октябрьского.
В комментариях часть красноярцев негодуют из-за дорожной обстановки, другие находят позитив в том, что Красноярск не сковали 10-балльные пробки, как это было накануне:
«Что опять? Ну, хоть поменьше, чем вчера»
«Бесконечный ад»
«Дорогу студентам»
«Это репетиция предновогодних пробок?»
«Меня скоро отчислят за опоздания»
«Хотя бы треть выезжайте раньше, что вы, как стадо»
«Можете отчисляться и увольняться, в декабре вы будете приезжать к обеду»
«Вчера хоть ползли понемногу, а сегодня решили просто постоять?»
«В №94 автобусе столько людей, как будто тут деньги раздают»
«Только попробуйте в 10 баллов встать, в печь дорога тогда будет открыта»
«Я сейчас тут такой скандал учиню!»
«Тут главное не спугнуть, едут — уже хорошо»