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Posted 13 ноября, 02:30

Published 13 ноября, 02:30

Modified 13 ноября, 02:30

Updated 13 ноября, 02:30

Билайн сделал доступным 4G для жителей 10 сел и поселков Красноярского края

Билайн сделал доступным 4G для жителей 10 сел и поселков Красноярского края

13 ноября 2024, 02:30
Фото: ru.freepik.com.
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Билайн запустил 4G в 10 населенных пунктах Красноярского края, где проживают порядка 16 000 человек. Это преимущественно небольшие и удаленные от столицы региона населенные пункты:
  • село Григорьевка Ермаковского района,
  • село Идринское Идринского района,
  • село Галанино Казачинского района,
  • село Лебяжье Каснотураского района,
  • село Устьянск Абанского района,
  • село Миндерла Сухобузимкого района,
  • село Ильинка Ужурского района*,
  • поселок Прихолмье Минусинского района,
  • поселок Степной Назаровского района,
  • поселок Горный Ачинского района.

С появлением 4G абоненты билайн в данных населенных пунктах могут с комфортом смотреть видео и слушать музыку в режиме онлайн, пользоваться Госуслугами, звонить близким людям по видеосвязи, изучать социальные сети, учиться и работать с помощью скоростного мобильного интернета.

Вместе с мобильным интернетом 4G жителям также стали доступны голосовые вызовы в формате VoLTE (Voice over LTE — голос поверх LTE)*. Технология VoLTE открывает новый уровень качества звонков: соединение устанавливается почти мгновенно. Голос звучит четче, что создает эффект присутствия.

«Для жителей небольших и удаленных населенных пунктов надежная связь 4G становится верным помощником в решении множества вопросов. Наша связь позволяет клиентам в таких населенных пунктах наравне с жителями мегаполисов получать комфорт и чувство безопасности в процессе пользованиями услугами, а также быть ближе к близким людям, несмотря на расстояния,» — комментирует директор Красноярского отделения билайн Евгений Малюшкин.

На территории Красноярского края билайн реализует целый комплекс решений, который в компании называют «умной сетью»**. С ее помощью клиенты могут оставаться на связи в разных ситуациях, а тяжелые файлы отправляются без задержек и зависаний. Подробнее об этом читайте здесь.

*Базовая станция в селе Ильинка запущена по региональной госпрограмме «Развитие информационного общества», которую реализует министерство цифрового развития Красноярского края.

**Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

#Владислав Савончик
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