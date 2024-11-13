Билайн сделал доступным 4G для жителей 10 сел и поселков Красноярского края

На территории Красноярского края билайн реализует целый комплекс решений, который в компании называют «умной сетью»**. С ее помощью клиенты могут оставаться на связи в разных ситуациях, а тяжелые файлы отправляются без задержек и зависаний. Подробнее об этом читайте здесь.