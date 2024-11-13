Билайн сделал доступным 4G для жителей 10 сел и поселков Красноярского края

Posted 13 ноября, 02:30
Published 13 ноября, 02:30
Modified 13 ноября, 02:30
Updated 13 ноября, 02:30
С появлением 4G абоненты билайн в данных населенных пунктах могут с комфортом смотреть видео и слушать музыку в режиме онлайн, пользоваться Госуслугами, звонить близким людям по видеосвязи, изучать социальные сети, учиться и работать с помощью скоростного мобильного интернета.
Вместе с мобильным интернетом 4G жителям также стали доступны голосовые вызовы в формате VoLTE (Voice over LTE — голос поверх LTE)*. Технология VoLTE открывает новый уровень качества звонков: соединение устанавливается почти мгновенно. Голос звучит четче, что создает эффект присутствия.
«Для жителей небольших и удаленных населенных пунктов надежная связь 4G становится верным помощником в решении множества вопросов. Наша связь позволяет клиентам в таких населенных пунктах наравне с жителями мегаполисов получать комфорт и чувство безопасности в процессе пользованиями услугами, а также быть ближе к близким людям, несмотря на расстояния,» — комментирует директор Красноярского отделения билайн Евгений Малюшкин.
На территории Красноярского края билайн реализует целый комплекс решений, который в компании называют «умной сетью»**. С ее помощью клиенты могут оставаться на связи в разных ситуациях, а тяжелые файлы отправляются без задержек и зависаний. Подробнее об этом читайте здесь.
*Базовая станция в селе Ильинка запущена по региональной госпрограмме «Развитие информационного общества», которую реализует министерство цифрового развития Красноярского края.
**Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.