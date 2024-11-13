Богучанской ГЭС установили новый режим работы водосброса

Posted 13 ноября, 05:56
Published 13 ноября, 05:56
Modified 13 ноября, 05:58
Updated 13 ноября, 05:58
На БоГЭС рассказали, что в первой декаде ноября расходы воды через гидроагрегаты станции в среднем были чуть более 3080 кубометров в секунду, в то время как суммарная приточность Ангары превышала 3100 кубометров. Благодаря разнице в притоке и расходах, уровень Богучанского водохранилища в ноябре постепенно поднимался, и достиг отметки 207,8 метра над уровнем Балтийского моря. По расчетам специалистов, объем Богучанского водохранилища сейчас составляет около 57,73 кубических километров, в 2023 году на ту же дату было 57,78 кубокилометров, а в 2022 году — 57,57 кубокилометров. Это означает, что запасы гидроресурсов в этом году соответствуют средним многолетним значениям, и достаточны для благополучного прохождения отопительного сезона 2024–2025 года.
Особенностью гидрологической обстановки на Богучанском водохранилище в ноябре 2024 года стала более высокая температура воздуха (в среднем -3,2 градуса по Цельсию) и воды (+5,9 градуса) по сравнению с тем же периодом 2023 года (-10,7 градуса и +5,8 градуса соответственно). Из-за этого гидрологи Богучанской ГЭС отмечают более высокую боковую приточность в водохранилище и более медленное формирование ледового покрова: в 2023 году в первой декаде ноября уже фиксировали первые забереги, в 2024 году льда на водохранилище пока нет.