«Домклик» сообщил об увеличении спроса на вторичку в Красноярском крае

Posted 13 ноября, 09:03
Published 13 ноября, 09:03
Modified 13 ноября, 09:03
Updated 13 ноября, 09:03
Эксперты также обратили внимание на незначительные изменения в распределении ипотечных кредитов Сбербанка между новостройками, готовым жильем и частным домостроением.
По данным «Домклик», число выданных ипотек на вторичное жилье в октябре возросло на 11%, что связано с предполагаемым повышением ключевой ставки Центробанка. Количество сделок достигло 32,3 тысячи, что является одним из самых значительных приростов за текущий год, пишет newsnn.ru.
Доля готового жилья в общем объеме ипотечного кредитования в России в октябре 2024 года составила почти 64%, тогда как на первичном рынке она составила 31%. Эта тенденция отмечается по всей стране. Максимальный прирост сделок со вторичным жильем наблюдался в Курской (+90,6%), Курганской (+49,3%) и Липецкой областях (+40%).
В октябре россияне заключили в Сбербанке более 50 тысяч ипотечных сделок на сумму свыше 200 миллиардов рублей, что соответствует уровню предыдущих месяцев 2024 года. В сегменте новостроек было выдано 15,6 тысячи кредитов, что на 9,4% меньше, чем в прошлом месяце, но выше показателей начала года, когда выдавалось около 11 тысяч ипотек ежемесячно.
Также наблюдается снижение доли новостроек и частного домостроения в структуре ипотечного кредитования. Тем не менее на Сахалине, в Якутии, Читинской области, на Камчатке и в Приморском крае кредитование ИЖС остается популярным (от 13,3 до 7,3% от общего объема ипотечных выдач), что связано с привлекательными условиями государственных программ «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека».
Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, отметил, что динамика ипотечных выдач продолжает зависеть от мер государственной поддержки. После возобновления программы «Семейная ипотека» еженедельное количество сделок увеличилось с восьми-девяти тысяч в первой половине месяца до 14 тысяч, а в последнюю неделю — до 22 тысяч. Доля льготной ипотеки возросла с ~25 до ~55%, добавил он.