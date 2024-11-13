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Posted 13 ноября, 09:03

Published 13 ноября, 09:03

Modified 13 ноября, 09:03

Updated 13 ноября, 09:03

«Домклик» сообщил об увеличении спроса на вторичку в Красноярском крае

«Домклик» сообщил об увеличении спроса на вторичку в Красноярском крае

13 ноября 2024, 09:03
Фото: 1MI.
В октябре 2024 года специалисты сервиса «Домклик» зафиксировали увеличение количества ипотечных сделок на вторичном рынке на 11% в сравнении с предыдущим месяцем.

Эксперты также обратили внимание на незначительные изменения в распределении ипотечных кредитов Сбербанка между новостройками, готовым жильем и частным домостроением.

По данным «Домклик», число выданных ипотек на вторичное жилье в октябре возросло на 11%, что связано с предполагаемым повышением ключевой ставки Центробанка. Количество сделок достигло 32,3 тысячи, что является одним из самых значительных приростов за текущий год, пишет newsnn.ru.

Доля готового жилья в общем объеме ипотечного кредитования в России в октябре 2024 года составила почти 64%, тогда как на первичном рынке она составила 31%. Эта тенденция отмечается по всей стране. Максимальный прирост сделок со вторичным жильем наблюдался в Курской (+90,6%), Курганской (+49,3%) и Липецкой областях (+40%).

Фото: Домклик

В октябре россияне заключили в Сбербанке более 50 тысяч ипотечных сделок на сумму свыше 200 миллиардов рублей, что соответствует уровню предыдущих месяцев 2024 года. В сегменте новостроек было выдано 15,6 тысячи кредитов, что на 9,4% меньше, чем в прошлом месяце, но выше показателей начала года, когда выдавалось около 11 тысяч ипотек ежемесячно.

Также наблюдается снижение доли новостроек и частного домостроения в структуре ипотечного кредитования. Тем не менее на Сахалине, в Якутии, Читинской области, на Камчатке и в Приморском крае кредитование ИЖС остается популярным (от 13,3 до 7,3% от общего объема ипотечных выдач), что связано с привлекательными условиями государственных программ «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека».

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, отметил, что динамика ипотечных выдач продолжает зависеть от мер государственной поддержки. После возобновления программы «Семейная ипотека» еженедельное количество сделок увеличилось с восьми-девяти тысяч в первой половине месяца до 14 тысяч, а в последнюю неделю — до 22 тысяч. Доля льготной ипотеки возросла с ~25 до ~55%, добавил он.

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