«Домклик» сообщил об увеличении спроса на вторичку в Красноярском крае

В октябре россияне заключили в Сбербанке более 50 тысяч ипотечных сделок на сумму свыше 200 миллиардов рублей, что соответствует уровню предыдущих месяцев 2024 года. В сегменте новостроек было выдано 15,6 тысячи кредитов, что на 9,4% меньше, чем в прошлом месяце, но выше показателей начала года, когда выдавалось около 11 тысяч ипотек ежемесячно.