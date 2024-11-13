Энергетики передали почти полтонны кормов в приюты для бездомных животных

Posted 13 ноября, 06:53
Published 13 ноября, 06:53
Modified 13 ноября, 07:05
Updated 13 ноября, 07:05
Сотрудники компании заботятся о животных в течение всего года, поддерживая на постоянной основе приюты «Друг» — в Красноярске, «Четыре лапы и хвост» — в Канске, «Четыре лапы» — в Назарове.
Большинство центров для животных существуют исключительно на пожертвования, а все, кто ежедневно ухаживает за животными, — это волонтеры. Для организаторов важно, когда появляются заинтересованные организации, готовые к партнерству.
Сотрудник теплосбытового подразделения СГК в Красноярске Анна Заворотная заботится собаках с детства. Сегодня вместе с мужем они активно помогают бездомным собакам и кошкам получить необходимое лечение и еду, находят для них ответственных хозяев и уютный дом, в котором всегда тепло, а главное — безопасно.
«Я считаю, что животные ни в чем не виноваты, когда остаются без крова и еды. Все дело в людях, неспособных взять на себя ответственность за тех, кого, когда-то приручили, а потом выбросили на улицу. Поскольку сами себе животные помочь не способны, наша обязанность их хоть как-то поддержать, чтобы облегчить и без того непростую жизнь», — рассказала Заворотная.
По словам волонтёров приюта «Друг» в Красноярске, для большинства питомцев обрести свой дом — остаётся мечтой. Животных редко забирают в новые семьи, но, когда такие радостные события случаются, судьбу бывших подопечных сотрудники приютов отслеживают до тех пор, пока не наступит уверенность в том, что новый хозяин — человек добросовестный и надежный.
В октябре приютам Красноярска, Назарова и Канска энергетики СГК передали около полутонны сухих и мокрых кормов, а также круп для приготовления собакам горячих обедов и ужинов.
Проект корпоративного волонтёрства «За живое» создан по инициативе сотрудников СГК в декабре 2020 года и стал самым популярным среди социальных проектов внутри компании. Энергетики не только собирают корма для собак и кошек, но и помогают в уборке территорий приютов, а также перечисляют собственные средства для поддержки центров защиты бездомных животных.