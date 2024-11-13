Энергетики передали почти полтонны кормов в приюты для бездомных животных

По словам волонтёров приюта «Друг» в Красноярске, для большинства питомцев обрести свой дом — остаётся мечтой. Животных редко забирают в новые семьи, но, когда такие радостные события случаются, судьбу бывших подопечных сотрудники приютов отслеживают до тех пор, пока не наступит уверенность в том, что новый хозяин — человек добросовестный и надежный.