«Извращенное живодерство»: в Красноярске котят заперли на чердаке дома из-за соседки

Женщина рассказывает, что и жильцов с председателем понять можно — из-за поселившихся на крыше животных в подъезде и на чердаке стоит ужасный запах. Но, считает волонтер, кошки тут не при чем — их нужно выпустить и пристроить в добрые руки. На чердаке председатель установила котоловку, пойманных кошек забирают волонтеры.