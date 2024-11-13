prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 10:49

Published 13 ноября, 10:49

Modified 13 ноября, 13:22

Updated 13 ноября, 13:22

«Извращенное живодерство»: в Красноярске котят заперли на чердаке дома из-за соседки

«Извращенное живодерство»: в Красноярске котят заперли на чердаке дома из-за соседки

13 ноября 2024, 10:49
Фото: prmira.ru.
В редакцию «ПМ» обратилась волонтер, которая рассказала про котят и кошек, запертых на чердаке дома на 2-й Краснофлотской. Якобы забрать их не дают и «морят голодной смертью». Приносит животных на крышу сердобольная соседка. Другие жители жалуются на вонь и уже поменяли замки.

Волонтер Галина рассказала, что управляющая компания не дает забрать кошек и котят с чердака на 2-й Краснофлотской, 22. Их есть куда пристроить, но сделать этого якобы не дает председатель дома.

«Морит голодной смертью. Какое-то извращенное живодерство УК и жильцов», — говорит женщина.

Волонтер рассказывает, что одна из жительниц 9 этажа — 72-летняя пенсионерка — поселила на чердаке дома кошек и котят, которых выкинули в подъезд. Она их подкармливала, но когда о ситуации узнала председатель дома — замки сменили, а кошек стали отлавливать.

«Там председатель на контакт не идет. Я пробовала ей звонить. Она настраивает жильцов против волонтеров. Нам сейчас доступ туда нужен, там есть маленькие котята, которые не смогут выйти. Большие выходят, их можно сквозь решетку покормить, а малыши, их двое, погибают, вот в чем самое страшное», — говорит волонтер.

Женщина рассказывает, что и жильцов с председателем понять можно — из-за поселившихся на крыше животных в подъезде и на чердаке стоит ужасный запах. Но, считает волонтер, кошки тут не при чем — их нужно выпустить и пристроить в добрые руки. На чердаке председатель установила котоловку, пойманных кошек забирают волонтеры.

Видео: prmira.ru. У соседей постоянные конфликты со старушкой
«Они издеваются над этой женщиной (которая поселила кошек на чердаке — прим.ред.), она мне звонит, там ор, они ее пихают, швыряют, еле отдали ей кота одного пойманного. Они ненавидят пенсионерку за то, что она кормила их. Людям хотят объяснить, что мы не враги им, но не получается. Все оттуда повышвырнули — еду всю, две недели котята так живут там», — объясняет волонтер.
Одна из кошек на чердакеОдна из кошек на чердаке
Одна из кошек на чердакеОдна из кошек на чердаке
Так выглядит лежанка животныхТак выглядит лежанка животных
Одна из кошек на чердаке. Фото: prmira.ru

«ПМ» связался с председателем дома. Женщина рассказала, что пожилая соседка уже много лет разводит котов на чердаке. В июле ей одна из жительниц пожаловалась на эту ситуацию, именно тогда председатель об этом и узнала.

«Я написала коллективную жалобу, отнесла ее в управляющую компанию и участковому. Мы с обслуживающей организацией осенью пошли осматривать чердачные и подвальные помещения. Ключи не подошли, то есть в случае аварии туда даже никто не сможет попасть. Соседи сказали, что ключи у этой женщины, которая кошек там поселила, она замки поменяла. Она на меня кинулась, даже куртку мне порвала, синяки наставила за то, что я требовала от нее ключи», — рассказывает председатель дома Елена Кайро.

Председатель добавляет, что она обратилась в обслуживающую организацию — замки поменяли. Затем пожилая женщина и стала жаловаться, что на чердаке заперли котов. Двух они с жителями выловили — старушка забрала их себе.

Видео: prmira.ru. Женщина не дает жителям забрать выловленного кота
«Это кошмар какой-то, несла бы их себе домой, зачем на чердак-то? Она говорит: „У меня и так пять котов“. И самое интересное, что эти коты, мало того, что запах невыносимый, так они еще обмотку, которой обмотаны трубы отопления, всю оборвали. Это уже порча имущества. Соседи на нее очень злые, безумно. Все боятся с ней связываться, потому что она реагирует очень агрессивно. То есть она соседей вообще не воспринимает. Котов любит, а соседей нет. То, что эти коты гадят соседям, ее это не волнует, — говорит председатель.
Коллективная жалоба от жителей домаКоллективная жалоба от жителей дома
Коллективная жалоба от жителей дома. Фото: prmira.ru

В управляющей компании «ЖСК» говорят, они в курсе ситуации. И никто спасению кошек, по словам жилищников, не препятствует.

«Председатель дома готова обеспечить доступ, но только для установки ловушек на площадке, потом чердачное помещение закроют, ловушки проверят, и если кошки в них попадут и их выманят таким образом с чердака, то их передадут волонтеру. Также жителям предложили, к примеру, еду недалеко от выхода в чердак положить, возможно, это их приманит», — пояснили в управляющей компании.

В городской полиции говорят, обращение от жителей у них есть. Более подробную информацию там пообещали предоставить позже.

Читайте также:
Красноярцы могут бесплатно стерилизовать и вылечить домашних животных. Как?Волонтеры украли из психоневрологического интерната искалеченных котов«Замерзают насмерть, не успеваем доехать»: как волонтеры спасают бездомных животных
#Елисей Савлюк#Видео#Город#Люди#Общество#Животные#Красноярск#Полиция#Красноярский край#Конфликт#Жалобы#Кошки#Крыша#Управляющая компания#Дом#ЖСК#Волонтеры#Соседи#Пенсионерка#Живодерство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика