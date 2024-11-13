«Извращенное живодерство»: в Красноярске котят заперли на чердаке дома из-за соседки

Posted 13 ноября, 10:49
Published 13 ноября, 10:49
Modified 13 ноября, 13:22
Updated 13 ноября, 13:22
Волонтер Галина рассказала, что управляющая компания не дает забрать кошек и котят с чердака на 2-й Краснофлотской, 22. Их есть куда пристроить, но сделать этого якобы не дает председатель дома.
«Морит голодной смертью. Какое-то извращенное живодерство УК и жильцов», — говорит женщина.
Волонтер рассказывает, что одна из жительниц 9 этажа — 72-летняя пенсионерка — поселила на чердаке дома кошек и котят, которых выкинули в подъезд. Она их подкармливала, но когда о ситуации узнала председатель дома — замки сменили, а кошек стали отлавливать.
«Там председатель на контакт не идет. Я пробовала ей звонить. Она настраивает жильцов против волонтеров. Нам сейчас доступ туда нужен, там есть маленькие котята, которые не смогут выйти. Большие выходят, их можно сквозь решетку покормить, а малыши, их двое, погибают, вот в чем самое страшное», — говорит волонтер.
Женщина рассказывает, что и жильцов с председателем понять можно — из-за поселившихся на крыше животных в подъезде и на чердаке стоит ужасный запах. Но, считает волонтер, кошки тут не при чем — их нужно выпустить и пристроить в добрые руки. На чердаке председатель установила котоловку, пойманных кошек забирают волонтеры.
«Они издеваются над этой женщиной (которая поселила кошек на чердаке — прим.ред.), она мне звонит, там ор, они ее пихают, швыряют, еле отдали ей кота одного пойманного. Они ненавидят пенсионерку за то, что она кормила их. Людям хотят объяснить, что мы не враги им, но не получается. Все оттуда повышвырнули — еду всю, две недели котята так живут там», — объясняет волонтер.
«ПМ» связался с председателем дома. Женщина рассказала, что пожилая соседка уже много лет разводит котов на чердаке. В июле ей одна из жительниц пожаловалась на эту ситуацию, именно тогда председатель об этом и узнала.
«Я написала коллективную жалобу, отнесла ее в управляющую компанию и участковому. Мы с обслуживающей организацией осенью пошли осматривать чердачные и подвальные помещения. Ключи не подошли, то есть в случае аварии туда даже никто не сможет попасть. Соседи сказали, что ключи у этой женщины, которая кошек там поселила, она замки поменяла. Она на меня кинулась, даже куртку мне порвала, синяки наставила за то, что я требовала от нее ключи», — рассказывает председатель дома Елена Кайро.
Председатель добавляет, что она обратилась в обслуживающую организацию — замки поменяли. Затем пожилая женщина и стала жаловаться, что на чердаке заперли котов. Двух они с жителями выловили — старушка забрала их себе.
«Это кошмар какой-то, несла бы их себе домой, зачем на чердак-то? Она говорит: „У меня и так пять котов“. И самое интересное, что эти коты, мало того, что запах невыносимый, так они еще обмотку, которой обмотаны трубы отопления, всю оборвали. Это уже порча имущества. Соседи на нее очень злые, безумно. Все боятся с ней связываться, потому что она реагирует очень агрессивно. То есть она соседей вообще не воспринимает. Котов любит, а соседей нет. То, что эти коты гадят соседям, ее это не волнует, — говорит председатель.
В управляющей компании «ЖСК» говорят, они в курсе ситуации. И никто спасению кошек, по словам жилищников, не препятствует.
«Председатель дома готова обеспечить доступ, но только для установки ловушек на площадке, потом чердачное помещение закроют, ловушки проверят, и если кошки в них попадут и их выманят таким образом с чердака, то их передадут волонтеру. Также жителям предложили, к примеру, еду недалеко от выхода в чердак положить, возможно, это их приманит», — пояснили в управляющей компании.
В городской полиции говорят, обращение от жителей у них есть. Более подробную информацию там пообещали предоставить позже.