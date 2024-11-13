Красноярца сбил вертолет на томском нефтерождении. Мужчина в тяжелом состоянии

Posted 13 ноября, 02:04
Published 13 ноября, 02:04
Modified 13 ноября, 02:04
Updated 13 ноября, 02:04
Все произошло в минувшую пятницу, 8 ноября, на одном из нефтяных месторождений в Томской области. Глава регионального департамента здравоохранения Роберт Фидаров рассказал, что при взлете вертолета Ми-8 с посадочной площадки пострадали три вахтовика. Они находились рядом с бортом.
Одним из пострадавших оказался 60-летний житель Красноярского края. Мужчину экстренно прооперировали в Колпашевской районной больнице.
В воскресенье, 12 ноября, красноярца и 45-летнего жителя Северска бортом санавиации доставили в Томск.
По словам Роберта Фидарова, состояние вахтовика из Красноярского края оценивается как тяжелое. Мужчину подключили к ИВЛ, сейчас он находится в отделении анестезиологии-реанимации.