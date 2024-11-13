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Posted 13 ноября, 02:04

Published 13 ноября, 02:04

Modified 13 ноября, 02:04

Updated 13 ноября, 02:04

Операция

Красноярца сбил вертолет на томском нефтерождении. Мужчина в тяжелом состоянии

13 ноября 2024, 02:04
Фото: 1MI. Операция
Житель Красноярского края пострадал на одном из нефтерождений в Томской области. Мужчину и еще двух вахтовиков сбил вертолет.

Все произошло в минувшую пятницу, 8 ноября, на одном из нефтяных месторождений в Томской области. Глава регионального департамента здравоохранения Роберт Фидаров рассказал, что при взлете вертолета Ми-8 с посадочной площадки пострадали три вахтовика. Они находились рядом с бортом.

Одним из пострадавших оказался 60-летний житель Красноярского края. Мужчину экстренно прооперировали в Колпашевской районной больнице.

В воскресенье, 12 ноября, красноярца и 45-летнего жителя Северска бортом санавиации доставили в Томск.

По словам Роберта Фидарова, состояние вахтовика из Красноярского края оценивается как тяжелое. Мужчину подключили к ИВЛ, сейчас он находится в отделении анестезиологии-реанимации.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#Нефть#Красноярский край#Больница#Врачи#Вахтовик#Томская область
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