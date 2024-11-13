Красноярца сбил вертолет на томском нефтерождении. Мужчина в тяжелом состоянии

Все произошло в минувшую пятницу, 8 ноября, на одном из нефтяных месторождений в Томской области. Глава регионального департамента здравоохранения Роберт Фидаров рассказал, что при взлете вертолета Ми-8 с посадочной площадки пострадали три вахтовика. Они находились рядом с бортом.