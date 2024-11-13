Красноярцев просят помочь бездомным собакам. Можно принести еду, вещи и игрушки

Posted 13 ноября, 11:36
Published 13 ноября, 11:36
Modified 13 ноября, 11:36
Updated 13 ноября, 11:36
Бездомным собакам можно принести сухой и влажный корм, консервы, рис и гречку, пеленки, подстилки, коврики, мыло, влажные салфетки, щетки, губки мягкие и резиновые игрушки.
Организаторы просят не приносить макаронные изделия и сырое мясо.
Вещи и продукты принимают по будням по следующим адресам:
Помощь собирают приюты «Алькин Дом» и «Мой пёс», в каждом из которых живет больше 600 питомцев. Принести вещи и еду для животных можно до 22 ноября.