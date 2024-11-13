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Posted 13 ноября, 11:36

Published 13 ноября, 11:36

Modified 13 ноября, 11:36

Updated 13 ноября, 11:36

Красноярцев просят помочь бездомным собакам

Красноярцев просят помочь бездомным собакам. Можно принести еду, вещи и игрушки

13 ноября 2024, 11:36
Фото: 1MI.

Красноярцев просят помочь бездомным собакам

Жителей Красноярска просят принять участие в акции по помощи бездомным животным. Вот что нужно питомцам.

Бездомным собакам можно принести сухой и влажный корм, консервы, рис и гречку, пеленки, подстилки, коврики, мыло, влажные салфетки, щетки, губки мягкие и резиновые игрушки.

Организаторы просят не приносить макаронные изделия и сырое мясо.

Вещи и продукты принимают по будням по следующим адресам:

  • Ады Лебедевой, 149 — с 09:00 до 18:00;
  • Павлова, 37а — с 09:00 до 21:00;
  • Мичурина, 17 — с 09:00 до 18:00;
  • Высотная, 15 — с 09 до 18:00;
  • Парашютная, 8а — с 09:00 до 18:00;
  • Красноярский рабочий, 115а — с 09:00 до 22:00;
  • Металлургов, 22а — с 09:00 до 22:00;
  • Карла Маркса, 49 — с 09:00 до 22:00;
  • Бограда, 65 — с 09:00 до 20:00.

Помощь собирают приюты «Алькин Дом» и «Мой пёс», в каждом из которых живет больше 600 питомцев. Принести вещи и еду для животных можно до 22 ноября.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Животные#Красноярск#Помощь#Бездомные собаки
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