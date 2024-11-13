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Posted 13 ноября, 06:38

Published 13 ноября, 06:38

Modified 13 ноября, 06:50

Updated 13 ноября, 06:50

Один из богатейших застройщиков края и депутат заксобрания решил пойти на СВО

Один из богатейших застройщиков края и депутат заксобрания решил пойти на СВО

13 ноября 2024, 06:38
Фото: Заксобрание Красноярского края.
Депутат заксобрания Красноярского края и один из богатейших застройщиков Захар Енджиевский собирается уйти на СВО. Об этом сообщили в парламенте региона.
«Мое решение обосновано моей гражданской позицией. Оно абсолютно взвешенное, обдуманное. Семья поддерживает меня», — сказал депутат.

В заксобрании и краевом отделении ЛДПР сообщили, что Енджиевский не собирается складывать депутатские полномочия. Сейчас он проходит медосмотры и готовится заключить контракт с добровольческим подразделением на полгода.

В партии отметили, что апреле 2024 года за помощь участникам СВО и восстановление Свердловска Луганской области Енджиевского внесли в список запрещенного в РФ украинского сайта «Миротворец».

В рейтинге «Проспекта Мира» самых богатых людей края Енджиевский занял 59 место.

Ему 49-лет, он родился в Красноярске и окончил строительную академию по специальности инженера-строителя. В 2018 году его избрали депутатом горсовета Красноярска, а уже в 2021 году бизнесмен получил место в заксобрании.

Основным активом Енджиевского является компания «СтройТехМонтаж», которая занималась застройкой ЖК «Кедр», «Маэстро» и «Олимп» в Красноярске, строит школы и спортзалы в городе. Еще холдинг зашел на территорию Свердловского района Луганской области — там компания Енджиевского занимается восстановлением зданий.

Совокупно бизнесы Захара Енджиевского заработали 3,8 миллиарда рублей в 2023 году и принесли депутату 119 миллионов чистой прибыли.

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