Один из богатейших застройщиков края и депутат заксобрания решил пойти на СВО

Posted 13 ноября, 06:38
Published 13 ноября, 06:38
Modified 13 ноября, 06:50
Updated 13 ноября, 06:50
«Мое решение обосновано моей гражданской позицией. Оно абсолютно взвешенное, обдуманное. Семья поддерживает меня», — сказал депутат.
В заксобрании и краевом отделении ЛДПР сообщили, что Енджиевский не собирается складывать депутатские полномочия. Сейчас он проходит медосмотры и готовится заключить контракт с добровольческим подразделением на полгода.
В партии отметили, что апреле 2024 года за помощь участникам СВО и восстановление Свердловска Луганской области Енджиевского внесли в список запрещенного в РФ украинского сайта «Миротворец».
В рейтинге «Проспекта Мира» самых богатых людей края Енджиевский занял 59 место.
Ему 49-лет, он родился в Красноярске и окончил строительную академию по специальности инженера-строителя. В 2018 году его избрали депутатом горсовета Красноярска, а уже в 2021 году бизнесмен получил место в заксобрании.
Основным активом Енджиевского является компания «СтройТехМонтаж», которая занималась застройкой ЖК «Кедр», «Маэстро» и «Олимп» в Красноярске, строит школы и спортзалы в городе. Еще холдинг зашел на территорию Свердловского района Луганской области — там компания Енджиевского занимается восстановлением зданий.
Совокупно бизнесы Захара Енджиевского заработали 3,8 миллиарда рублей в 2023 году и принесли депутату 119 миллионов чистой прибыли.