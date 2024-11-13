Красноярец приревновал свою девушку и зарезал ее

Posted 13 ноября, 10:09
Published 13 ноября, 10:09
Modified 13 ноября, 10:50
Updated 13 ноября, 10:50
По версии краевого следкома, 42-летний мужчина и 33-летняя женщина выпивали в компании приятелей, один из которых стал оказывать знаки внимания последней. После этого между парой произошел конфликт. Во время ссоры красноярец ударил девушку больше двух раз ножом в живот и грудь. От травм она скончалась на месте.
Мужчину задержали, скоро ему изберут меру пресечения. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.