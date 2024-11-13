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Posted 13 ноября, 10:09

Published 13 ноября, 10:09

Modified 13 ноября, 10:50

Updated 13 ноября, 10:50

Красноярец приревновал свою девушку и зарезал ее

Красноярец приревновал свою девушку и зарезал ее

13 ноября 2024, 10:09
Фото: СК Красноярского края.
В Красноярске задержали мужчину, которого подозревают в убийстве подруги из ревности. Трагедия произошла вечером 11 ноября на улице 26 Бакинских Комиссаров.

По версии краевого следкома, 42-летний мужчина и 33-летняя женщина выпивали в компании приятелей, один из которых стал оказывать знаки внимания последней. После этого между парой произошел конфликт. Во время ссоры красноярец ударил девушку больше двух раз ножом в живот и грудь. От травм она скончалась на месте.

Мужчину задержали, скоро ему изберут меру пресечения. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Убийство#Преступления#Уголовное дело#Ревность
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