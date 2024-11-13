Работнику мусороперерабатывающего завода в Красноярске оторвало руку

Сотрудник не выключил транспортер от питания, просунул руку через окно и попытался убрать мусор рукой. В этот момент он зацепился перчаткой за ленту, а затем левая рука «накрутилась» на натяжной барабан и оторвалась на уровне плечевого сустава.