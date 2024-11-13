Работнику мусороперерабатывающего завода в Красноярске оторвало руку

Posted 13 ноября, 05:44
Published 13 ноября, 05:44
Modified 13 ноября, 06:00
Updated 13 ноября, 06:00
Работник заметил, что на линии сортировки отходов сместилась лента транспортера мусора, и решил ее поправить. Он поднялся на транспортер и увидел через смотровое окно, что на натяжном барабане транспортера остались куски мусора.
Сотрудник не выключил транспортер от питания, просунул руку через окно и попытался убрать мусор рукой. В этот момент он зацепился перчаткой за ленту, а затем левая рука «накрутилась» на натяжной барабан и оторвалась на уровне плечевого сустава.
Комиссия заключила, что работник нарушил трудовой распорядок. Сопутствующая причина случившегося — неудовлетворительная организация производства и несовершенство технологического процесса. Работника, как оказалось, не знакомили с руководством по эксплуатации транспортера.
Материалы передали в районные прокуратуру и СК. Рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности ООО «Росттех».