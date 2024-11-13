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Posted 13 ноября, 05:44

Published 13 ноября, 05:44

Modified 13 ноября, 06:00

Updated 13 ноября, 06:00

Работнику мусороперерабатывающего завода в Красноярске оторвало руку

Работнику мусороперерабатывающего завода в Красноярске оторвало руку

13 ноября 2024, 05:44
Фото: prmira.ru.
В Красноярске на мусороперерабатывающем предприятии «Росттеха» сотруднику оторвало руку в конце рабочей смены. О несчастном случае рассказали в краевой госинспекции труда.

Работник заметил, что на линии сортировки отходов сместилась лента транспортера мусора, и решил ее поправить. Он поднялся на транспортер и увидел через смотровое окно, что на натяжном барабане транспортера остались куски мусора.

Сотрудник не выключил транспортер от питания, просунул руку через окно и попытался убрать мусор рукой. В этот момент он зацепился перчаткой за ленту, а затем левая рука «накрутилась» на натяжной барабан и оторвалась на уровне плечевого сустава.

Комиссия заключила, что работник нарушил трудовой распорядок. Сопутствующая причина случившегося — неудовлетворительная организация производства и несовершенство технологического процесса. Работника, как оказалось, не знакомили с руководством по эксплуатации транспортера.

Материалы передали в районные прокуратуру и СК. Рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности ООО «Росттех».

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#Владислав Савончик#Происшествия#Красноярск#Прокуратура#Следственный комитет#Мусороперерабатывающий завод
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