«Сибиряк» собирается застроить 23 гектара дач на Свободном по КРТ

О планах застроить дачи около СФУ стало известно еще в августе. Тогда главный инженер «Сибиряка» Валерий Шевелев рассказал, что они выкупили большую часть участков в одном из СНТ для застройки. Он говорил, что строить будут большой микрорайон с жилыми 17-этажками, а также школой и детским садом.