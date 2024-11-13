«Сибиряк» собирается застроить 23 гектара дач на Свободном по КРТ

Posted 13 ноября, 04:00
Published 13 ноября, 04:00
Modified 13 ноября, 06:18
Updated 13 ноября, 06:18
О планах застроить дачи около СФУ стало известно еще в августе. Тогда главный инженер «Сибиряка» Валерий Шевелев рассказал, что они выкупили большую часть участков в одном из СНТ для застройки. Он говорил, что строить будут большой микрорайон с жилыми 17-этажками, а также школой и детским садом.
Сейчас компания продолжает скупать участки и дома, занимается оформление документов с краевым министерством строительства и условиями КРТ. В разговоре с Ngs24.ru Шевелев сообщил, что процесс растянется минимум до лета следующего года — к тому времени могут подписать договор КРТ, и застройщик получит первое разрешение на строительство.
По словам Шевелева, общая площадь территории под застройку — 23 гектара. Они выкупили около 80%. Компания планирует разбить большой участок на несколько и по каждому объявятся на КРТ.
УСК «Сибиряк» — один из крупнейших застройщиков Красноярского края. По данным «Спарка», выручка компании за последние четыре года варьировалась от 4,6 миллиарда до 7,4 миллиарда рублей в год. За 2023 год чистая прибыль составила 3,8 млн рублей, тремя годами ранее колебалась от 167 миллионов до 102 миллионов рублей.
Владелец компании Владимир Егоров — известный в Красноярске бизнесмен и бывший депутат горсовета. До 2023 года он был и руководителем компании, но весной 2023 года на него завели уголовное дело, после чего он отдал пост руководителя бизнес-партнеру Евгению Моисееву.
Егоров с семьей занял 10 место в топе богатейших людей края в 2024 году. Он имеет активов на 5,6 миллиарда рублей, выручка его компаний составила 10,8 млрд, а прибыль — 569,5 миллиона рублей.