Трешка по цене однушки: застройщики начали продавать малогабаритные квартиры

Как пишут «Новые известия», в мае власти ограничили строительство малогабаритных однушек и двушек в Москве. Теперь на дома не выдают разрешений на строительство, если в проекте есть однокомнатные квартиры и студии площадью менее 28 квадратов, а двушки — менее 44 квадратов. Но по трешкам такого ограничения нет. Трехкомнатные квартиры по-прежнему можно строить любой площади — хоть на 40 квадратов. И такие объекты уже есть на рынке.