Трешка по цене однушки: застройщики начали продавать малогабаритные квартиры

Posted 13 ноября, 09:36
Published 13 ноября, 09:36
Modified 13 ноября, 10:08
Updated 13 ноября, 10:08
Как пишут «Новые известия», в мае власти ограничили строительство малогабаритных однушек и двушек в Москве. Теперь на дома не выдают разрешений на строительство, если в проекте есть однокомнатные квартиры и студии площадью менее 28 квадратов, а двушки — менее 44 квадратов. Но по трешкам такого ограничения нет. Трехкомнатные квартиры по-прежнему можно строить любой площади — хоть на 40 квадратов. И такие объекты уже есть на рынке.
В одном из апарт-комплексов в Москве за 10,7 млн продаются трехкомнатные апартаменты площадью всего 48,8 квадрата. В апартаментах две спальни по девять квадратов каждая и совмещенная кухня-гостиная площадью 16 квадратов. Жилая площадь — всего 28,7. Дом сдается в 2025 году. Это один из вариантов.
Из плюсов такой планировки: каждый из членов семьи получает свой «уголок».
Из минусов — это очень маленький «уголок». Разместить на площади в восемь квадратов можно разве что двухспальную кровать и шкаф с телевизором.
«Застройщики заинтересованы уменьшать размер квартир, чтобы компенсировать рост цен и поддержать падающий спрос», — прокомментировал «Новым Известиям» генеральный директор архитектурно-проектной компании «Вектор Проект» Антон Баксараев.
Тренд на уменьшение размеров строящихся квартир характерен для мегаполисов во всем мире, добавил Баксараев. Такие малогабаритные трешки, например, актуальны для семей с двумя разнополыми детьми. Для них важно в первую очередь не простор, а возможность иметь свою комнату для каждого ребенка.