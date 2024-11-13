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Posted 13 ноября, 09:36

Published 13 ноября, 09:36

Modified 13 ноября, 10:08

Updated 13 ноября, 10:08

Трешка по цене однушки: застройщики начали продавать малогабаритные квартиры

Трешка по цене однушки: застройщики начали продавать малогабаритные квартиры

13 ноября 2024, 09:36
Фото: 1MI.
Застройщики начали проектировать трехкомнатные квартиры жилой площадью 26-28 квадратов. Кто их берет и зачем?

Как пишут «Новые известия», в мае власти ограничили строительство малогабаритных однушек и двушек в Москве. Теперь на дома не выдают разрешений на строительство, если в проекте есть однокомнатные квартиры и студии площадью менее 28 квадратов, а двушки — менее 44 квадратов. Но по трешкам такого ограничения нет. Трехкомнатные квартиры по-прежнему можно строить любой площади — хоть на 40 квадратов. И такие объекты уже есть на рынке.

В одном из апарт-комплексов в Москве за 10,7 млн продаются трехкомнатные апартаменты площадью всего 48,8 квадрата. В апартаментах две спальни по девять квадратов каждая и совмещенная кухня-гостиная площадью 16 квадратов. Жилая площадь — всего 28,7. Дом сдается в 2025 году. Это один из вариантов.

Фото: ЦИАН

Из плюсов такой планировки: каждый из членов семьи получает свой «уголок».

Из минусов — это очень маленький «уголок». Разместить на площади в восемь квадратов можно разве что двухспальную кровать и шкаф с телевизором.

«Застройщики заинтересованы уменьшать размер квартир, чтобы компенсировать рост цен и поддержать падающий спрос», — прокомментировал «Новым Известиям» генеральный директор архитектурно-проектной компании «Вектор Проект» Антон Баксараев.

Тренд на уменьшение размеров строящихся квартир характерен для мегаполисов во всем мире, добавил Баксараев. Такие малогабаритные трешки, например, актуальны для семей с двумя разнополыми детьми. Для них важно в первую очередь не простор, а возможность иметь свою комнату для каждого ребенка.

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#Владислав Савончик#Недвижимость#Строительство#Москва#Семья#Застройщики
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