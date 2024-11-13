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Posted 13 ноября, 08:24

Published 13 ноября, 08:24

Modified 13 ноября, 09:24

Updated 13 ноября, 09:24

Цеха «Красноярского хлеба» снесут и построят ЖК? Рассказываем, что известно

Цеха «Красноярского хлеба» снесут и построят ЖК? Рассказываем, что известно

13 ноября 2024, 08:24
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Представители скандально известного «Красноярского хлеба» утверждают, что собственник помещений якобы не подпускает сотрудников завода к рабочим местам и хочет на месте предприятия построить ЖК. Разбираемся в ситуации.

В конце октября жители Красноярска заметили об исчезновении продукции «Красноярского хлеба» с прилавков. Представители сетей «Красный Яр» и «Командор» в разговоре с «ПМ» в разговоре с «ПМ» уточнили, что производитель что «Красноярский хлеб» прекратил отгрузки без объяснения причин. «ПМ» в прокуратуре сообщили, что фактически вся деятельность «Красноярского хлеба» сейчас приостановлена.

В октябре против директора «Красноярского хлеба» (ООО «Глютен») завели уголовное дело. Его подозревают в невыплате заработной платы на протяжении более двух месяцев. По данным ведомства, он не доплатил 13 млн более чем 150 сотрудникам.

В ноябре против руководства «Красноярского хлеба» завели ещё одно уголовное дело — о незаконном обороте денежных средств. По версии следствия, после ареста счетов ООО «Глютен» в апреле–июне 2024 года за неуплату налогов, руководство подделало удостоверения комиссии по трудовым спорам, в которых указало несуществующую задолженность по оплате труда в размере 16 миллионов рублей. После этого деньги обналичили и потратили на личные цели, а не на зарплату сотрудникам.

Представители «Красноярского хлеба» в разговоре с «7 каналом Красноярск» рассказали, что в марте этого года строительная компания «ЭкономЖилСтрой» приобрела помещения завода на Красноярском рабочем, 30. После этого ООО «Глютен» [арендаторы цехов и бренда «Красхлеб»] заключили договор аренды до 31 октября 2024 года.

Однако, как утверждают представители «Красноярского хлеба», собственник помещений якобы уже в начале сентября расторг договор в одностороннем порядке и на протяжении нескольких недель не подпускает сотрудников к рабочим местам, а также отключил отопление и электричество в цехах.

Сообщается, что «ЭкономЖилСтрой» якобы планирует снести производственные помещения и построить на месте завода жилой комплекс.

По словам представителей «Красноярского хлеба», работники предприятия написали более 50 заявлений в прокуратуру Ленинского района с жалобами на нового собственника.

«Проспект Мира» обратился к представителям компании «ЭкономЖилСтрой». Однако там отказались комментировать ситуацию.

«Вы сначала напишите и пришлите письмо к нам на почту. Если нам будет интересно, то с вами свяжутся».

Мы направили застройщику официальный запрос.

В департаменте градостроительства «ПМ» рассказали, что ведомство не выдавало компании разрешения на строительство.

«Что касается сноса помещений, то мы не выдаем разрешение на снос, собственники сами подают нам уведомление. Департамент градостроительства не получал заявки от компании „ЭкономЖилСтрой“».

Корреспонденту «Проспекта Мира» в прокуратуре подтвердили, что срок договор на аренду заключался на полгода и он уже истек.

«Работники предприятия действительно обращались с жалобами на то, что собственник предлагает перенести производство. Кроме того, в своих обращениях сотрудники просят сохранить предприятие».
  • «Красноярский хлеб» был крупнейшим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в регионе. В него входили три хлебозавода в Красноярске, производство в Железногорске и собственная торговая сеть.
  • О банкротстве «Красноярского хлеба» говорили еще в 2015 году.
  • ФНС обратилась с иском о признании «Красноярского хлеба» банкротом в августе 2017 года — арбитраж удовлетворил требование.
  • В 2018 году против экс-управляющего «Красхлеба» завели дело о мошенничестве. Следователи выяснили, что управляющий незаконно сдавал в аренду хлебопекарное оборудование компании.
  • В январе 2022 года начальница цеха «Красноярского хлеба» напала на журналистку ТВК — она не пускала в помещение журналистку ТВК Екатерину Кашутчик. В июне того же года сотрудницу приговорили к 2 годам лишения свободы условно.
  • В конце 2023 года часть территории завода купил на торгах сын экс-владельцев. Ему за 119 миллионов досталось 19 объектов на Заводской.

В феврале этого года территорию завода «Красноярский хлеб» на Красрабе выставили на продажу вместе с проектом застройки. Речь идет об участке площадью 1,6 га, который расположен на Красноярском рабочем, 30. Стоимость участка — 280 миллионов рублей.

В объявлении было указано, что территорию можно использовать для строительства ЖК, торговых объектов и т. д. Однако на данный момент указано, что объявление сняли с публикации (это происходит в том числе когда нашёлся покупатель).

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Прокуратура#Зарплата#Уголовное дело#Завод#Долги#Аренда#Работники#Красноярский хлеб
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