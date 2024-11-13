Учителя взяточники, на стенах плесень: составили рейтинг худших школ Красноярска

Третье место по отзывам 2024 года досталось СОШ №82. В этом году о ее работе оставили четыре отзыва, из которых только один положительный. Примечательно, что у родителей нет претензий к состоянию школы, судя по фото, там все прилично. Зато есть вопросы к персоналу: