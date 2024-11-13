Учителя взяточники, на стенах плесень: составили рейтинг худших школ Красноярска

Posted 13 ноября, 07:27
Published 13 ноября, 07:27
Modified 13 ноября, 07:29
Updated 13 ноября, 07:29
«Учителя — взяточники, дети — стукачи»
Открывает антирейтинг школ СОШ №19 имени Седельникова. Глядя на претензии родителей, сложно поверить, что у школы такой высокий рейтинг. Ведь речь идет не о плохом ремонте, а о куда более серьезных вещах.
Начнем с лайтового — родителям не очень нравится, как идут занятия по гуманитарным дисциплинам:
«Школа отвратительная. Все бы ничего, но! На русском языке не пишут. Все задания устные. За месяц написали в тетрадке строчек 6. Я сама за вечер с ребенком пишу больше. На литературе читают и потом делают тест по прочитанному. На каллиграфии разукрашивают раскраски».
На этом безобидные претензии кончаются, потому что уже в следующем отзыве драма резко возрастает:
«Школа называется вшиво-тараканьей. Тараканы везде. Даже у детей в рюкзаках. Учителя взяточники. Без подарков твой ребенок будет самым плохим. Ну, а директор — это вообще наглая особа, которая себя защищает от ответственности по служебной линии за свои бездействия по чистоте школы. Один бичевский алкогольный персонал столовой школы чего стоит. Посмотрите на эти „красивые лица“, сидящие на перекуре возле дома 34 на Толстого. Курят эти работницы прямо в своей спецодежде на лавочках. Такой персонал нормальный директор и заведующая столовой давно бы уволили. Но увы! И сумками еду тащат вечерами после удачного рабочего дня. Жесть. Куда смотрят проверяющие органы?»
Судя по отзывам, одними «подарками» учителям дело не ограничивается. В ход идут манипулятивные методы:
«Ужасная школа. Когда ребенок учился в 1-2 классах, встречала после уроков. Дети, проходя мимо родителей, матерятся и ругаются. Тут же идет директор школы, слышит и видит все, но внимание не обращает. Развела из преподавателей подхалимов, одна из таких заставляет детей стучать друг на друга. А если родитель возразил ей, будет гнобить ребенка, занижать оценки. Педагогику не изучала, не может общаться с детьми, орет на них и может сказать плохое слово. Доводит детей до психоза».
В отзывах прошлого года также прослеживается та самая история ученика, который написал в отзывах о тараканах в школе, после чего его якобы затравил педсостав.
«Ваш ребенок будет сложным и проблемным»
На четвертом месте рейтинга у нас СОШ №133. В этом году ей оставили четыре негативных отзыва — в первую очередь, родители жалуются на учителей, а потом на еду в столовой и ремонт.
«К сожалению, администрация школы не может и, возможно, не хочет решать сложные ситуации в сложных классах со сложными детьми. Из-за это страдают дети, которые хотят учиться. Если вы попадаете в первые буквы, то будьте спокойны: в ваших классах будет все хорошо, так как учителя этих классов не будут набирать проблемных детей. А если вы попадаете в „В“ и ниже класс, то будете сами своих детей учить дома и помогать осваивать тему. Ну или вы и ваш ребенок будет сложным и проблемным для учителя: срывать уроки, сидеть в телефонах, разговаривать на уроках, драться на переменах, не слушать и мешать учителю вести урок. Сложных детей просто будут тянуть до 9-го класса, чтоб не портить статистику школы», — пишут родители.
Претензии не заканчивают на том, что учителя игнорируют «проблемных» детей. Как выяснилось, они позволяют себе некорректное общение с учениками:
«Ужасный состав учителей начальных классов! Ребенок со слезами и уже ненавидит эту школу! Судим по одному „учителю“, к которой своего ребенка пришлось отдать, так как по прописке. Но судя по отзывам здесь, полный мрак и со всеми остальными. Будем стараться бежать отсюда и никому не советуем отдавать сюда своих детей».
В качестве бонуса — фотография пиццы без начинки из местной столовой:
«Завучи устраивают цирк»
Третье место по отзывам 2024 года досталось СОШ №82. В этом году о ее работе оставили четыре отзыва, из которых только один положительный. Примечательно, что у родителей нет претензий к состоянию школы, судя по фото, там все прилично. Зато есть вопросы к персоналу:
«Директор не справляется со своими обязанностями, за нее делает все ее заместитель, половина завучей и преподавателей не готовы к адекватной работе в школе и с детьми, тоже самое могу сказать про прочих сотрудников. Гардеробщица позволяет себе матерится и поднимать руку на детей. Завучи реагируют буквально только на жалобы на учеников, а не от них. Когда дело доходит до решения проблемы, они просто устраивают цирк и даже не желают разобраться в ситуации».
«Все верно, отвратительная школа (я училась там). Коррупция. Учитель истории лупила детей и лично меня. Ходила по домам учеников, потом приходила и рассказывала как те живут… Надеюсь, она не работает с детьми».
«Постоянная проблема с заполнением элжура. По некоторым предметам оценки увидите только в конце четверти. Расписание — отдельная тема. Его некому составить, поэтому, какие предметы будут завтра, вы узнаете ближе к ночи. Будьте готовы быть зарегистрированным на множестве разных платформ и выискивать домашние задания в телеграме, в Сферум, в Яклассах и так далее. Где угодно, но только не в электронном дневнике. Поэтому в родительских чатах постоянная переписка: какие уроки, что задавали и где оценки».
Справедливости ради, родители отмечают хороший преподавательский состав. Судя по отзывам, школа вообще держится исключительно на некоторых педагогах. И некоторые хорошие учителя, отмечают родители, уже покидают школу:
«Ну и к хорошему, это к преподавателям. Есть как и адекватные, так и не особо. Отдельную благодарность хочу выразить своей любимой учительнице химии, которая тоже уходит из данного учебного заведения, которая тоже адекватно воспринимает ситуации, которая как настоящий преподаватель будет защищать своих детей. Учителю ОБЖ, физкультуры, обществознания и истории. Данные учителя показали, что не все потерянно, спасибо вам большое».
«Стены сыпятся, грибок на потолке»
На первом месте антирейтинга оказался филиал СОШ №78 на улице Делегатской. На основании девяти оценок он получил всего одну звезду. Все отзывы написаны в 2024 году, причем родители отдельно отмечают, что пишут именно о СОШ на Делегатской — у школы с тем же номером на Тимошенкова и рейтинг выше, и даже положительные отзывы есть.
«Состояние школы является аварийным и очень опасно для детей. Школа в прямом смысле этого слова разрушается! 3 этаж весь протекает, как только начинаются дожди, весь 3 этаж заставлен ведрами и тазиками», — пишут родители.
«Стены сыпятся, в школе невероятно холодно детям. В туалетах не кабинки, а перегородки — то не закрываются. Сделано из максимально дешевого материала тонкого. Освещение классов не соответствует нормам, что приводит к испорченному зрению у детей».
«У девочек в раздевалке спортзала нет двери, потому что ее просто вынесло, и она сломалась. Крючков в раздевалках тоже нет, некуда повешать вещи, крючки пообломаны. Стены обсыпаются очень-очень сильно. Штукатурка отходит до кирпича. Скамейки в раздевалках с занозами большими. В самом спортзале огромный грибок на потолке».
«Просто ужас, а не школа, пьяные учителя, самый дешевый евроремонт, который только может быть, и всякая фигня в еде».
Информация из отзывов в интернете требует проверки, и в первую очередь — со стороны контролирующих органов.
Да, о состоянии некоторых школ можно судить по красноречивым фотографиям с плесенью на потолке, но касаемо негативных отзывов о педсоставе — не все в них может быть правдой, ведь родители стремятся защитить своего ребенка всеми силами. Доверяйте, но проверяйте.