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Posted 13 ноября, 03:38

Published 13 ноября, 03:38

Modified 13 ноября, 03:53

Updated 13 ноября, 03:53

Площадь Мира

На площади Мира хотят реконструировать Триумфальную арку и поставить памятник

13 ноября 2024, 03:38
Фото: prmira.ru. Площадь Мира

На площади Мира хотят установить огромный памятник в честь 400-летия Красноярска

В Красноярске на площади Мира предложили создать историко-мемориальный комплекс к 400-летию города.

Об этом на круглом столе «Подготовка к 400-летию Красноярска» заявил главный архитектор края Константин Шумов, передает ТАСС.

По словам Шумова, группа архитекторов и специалистов предлагают к 400-летию Красноярска создать на площади Мира историко-мемориальный комплекс.

«Место для комплекса выбрано не случайно. Мы учли все исторические детали и факты. Именно здесь, предположительно, было место высадки первых казаков на берег Енисея и в 1628 году основан красноярский острог».

Предполагается, что комплекс будет включать несколько объектов — 15-метровый памятник в честь 400-летнего юбилея Красноярска, музей, памятный знак на месте алтаря утраченного Воскресенского собора. Кроме того, архитекторы предлагают реконструировать Триумфальную арку.

На монументе планируют разместить бронзовые доски, на которых будут изображены основные события истории Красноярска.

Триумфальную арку построили на площади Мира в 2003 году к 375-летию города. В 2018 году арку реконструировали за 5 миллионов рублей.

Результаты реставрации подверглись критике. После ремонта триумфальная арка стала выглядеть более минималистично. С нее убрали вензели и двойные швы, вазоны, герб стал поярче, она приобрела серо-бежевый цвет, в который в этом сезоне перекрашены десятки зданий в историческом центре города. Фасад из плиточного стал монолитным.

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