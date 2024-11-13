На площади Мира хотят реконструировать Триумфальную арку и поставить памятник

Результаты реставрации подверглись критике. После ремонта триумфальная арка стала выглядеть более минималистично. С нее убрали вензели и двойные швы, вазоны, герб стал поярче, она приобрела серо-бежевый цвет, в который в этом сезоне перекрашены десятки зданий в историческом центре города. Фасад из плиточного стал монолитным.