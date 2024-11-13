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Posted 13 ноября, 10:47

Published 13 ноября, 10:47

Modified 13 ноября, 11:18

Updated 13 ноября, 11:18

В Красноярске начали готовить горнолыжные трассы. Когда старт сезона?

В Красноярске начали готовить горнолыжные трассы. Когда старт сезона?

13 ноября 2024, 10:47
Фото: Бобровый лог.
В красноярском фанпарке «Бобровый лог» начали готовить трассы — вечером 12 ноября на склонах запустили систему искусственной снегогенерации.

Сыпать искусственный снег на склоне подъёмника К2 будут ближайшие четыре дня «пока позволяет погода». Как пояснили «Проспекту Мира» в фанпарке, с точки зрения производительности снега самая эффективная температура -16 градусов. Начало образования снега происходит при температуре -5 градусов, но в этих условиях «пушки» работают на минимальных мощностях.

Видео: Бобровый лог.

Точная дата открытия трассы пока не называется, приблизительно — 3 декабря, однако многое зависит от температуры, ветра и осадков.

В прошлом году сезон открыли 24 ноября, в 2022 году — 27 ноября, в 2021 году — 20 ноября.

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#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Бобровый лог#Горнолыжные трассы#Сезон горнолыжного спорта
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