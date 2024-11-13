В Красноярске начали готовить горнолыжные трассы. Когда старт сезона?

Posted 13 ноября, 10:47
Published 13 ноября, 10:47
Modified 13 ноября, 11:18
Updated 13 ноября, 11:18
Сыпать искусственный снег на склоне подъёмника К2 будут ближайшие четыре дня «пока позволяет погода». Как пояснили «Проспекту Мира» в фанпарке, с точки зрения производительности снега самая эффективная температура -16 градусов. Начало образования снега происходит при температуре -5 градусов, но в этих условиях «пушки» работают на минимальных мощностях.
Точная дата открытия трассы пока не называется, приблизительно — 3 декабря, однако многое зависит от температуры, ветра и осадков.
В прошлом году сезон открыли 24 ноября, в 2022 году — 27 ноября, в 2021 году — 20 ноября.