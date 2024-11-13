В Красноярске начали готовить горнолыжные трассы. Когда старт сезона?

Сыпать искусственный снег на склоне подъёмника К2 будут ближайшие четыре дня «пока позволяет погода». Как пояснили «Проспекту Мира» в фанпарке, с точки зрения производительности снега самая эффективная температура -16 градусов. Начало образования снега происходит при температуре -5 градусов, но в этих условиях «пушки» работают на минимальных мощностях.