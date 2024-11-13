prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 01:14

Published 13 ноября, 01:14

Modified 13 ноября, 01:15

Updated 13 ноября, 01:15

В Красноярске самолет с 45 пассажирами на борту выкатился за пределы полосы

В Красноярске самолет с 45 пассажирами на борту выкатился за пределы полосы

13 ноября 2024, 01:14
Фото: 1MI.
В Красноярском крае самолет при взлете из выкатился за пределы полосы. На борту было 45 пассажиров, 3 пилота и один бортпроводник.

Как рассказали в СК на транспорте, все произошло 11 ноября. Во время взлета из аэропорта Черемшанка самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно должно было вылететь в Северо-Енисейск.

В этот момент на борту самолета находилось 45 пассажиров, три пилота и один бортпроводник. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас транспортный СК проводит доследственную проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ).

Читайте также:
Самолет из Сибири в Дубай развернули из-за ударов Израиля по ИрануВ Красноярск вернулся самолет из Китая без части пассажиров и багажа
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Транспорт#Самолет#Красноярский край#СК#Пассажиры#Северо-Енисейский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика