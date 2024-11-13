В Красноярске самолет с 45 пассажирами на борту выкатился за пределы полосы

Posted 13 ноября, 01:14
Published 13 ноября, 01:14
Modified 13 ноября, 01:15
Updated 13 ноября, 01:15
Как рассказали в СК на транспорте, все произошло 11 ноября. Во время взлета из аэропорта Черемшанка самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно должно было вылететь в Северо-Енисейск.
В этот момент на борту самолета находилось 45 пассажиров, три пилота и один бортпроводник. В результате инцидента никто не пострадал.
Сейчас транспортный СК проводит доследственную проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ).