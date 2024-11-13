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Posted 13 ноября, 02:58

Published 13 ноября, 02:58

Modified 13 ноября, 03:45

Updated 13 ноября, 03:45

В Красноярском крае два человека погибли после падения грузовика в реку

В Красноярском крае грузовик улетел с дороги в реку Ус. Водитель и пассажир погибли

13 ноября 2024, 02:58
Фото: t.me/mvd_24.

В Красноярском крае два человека погибли после падения грузовика в реку

В Красноярском крае в Ермаковском районе произошло смертельное ДТП. Два человека погибли.

Все произошло накануне вечером на 2 километре трассы село Верхнеусинское — село Нижнеусинское.

Как рассказали «Проспекту Мира» в Госавтоинспекции, 47-летний водитель грузовика ГАЗ-53 не справился с управлением и съехал в правый кювет, после чего машина рухнула в руку Ус.

Фото: t.me/mvd_24

В результате водитель и 52-летний пассажир погибли на месте. Еще одного пассажира госпитализировали в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

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