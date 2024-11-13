В Красноярском крае грузовик улетел с дороги в реку Ус. Водитель и пассажир погибли

Posted 13 ноября, 02:58
Published 13 ноября, 02:58
Modified 13 ноября, 03:45
Updated 13 ноября, 03:45
Все произошло накануне вечером на 2 километре трассы село Верхнеусинское — село Нижнеусинское.
Как рассказали «Проспекту Мира» в Госавтоинспекции, 47-летний водитель грузовика ГАЗ-53 не справился с управлением и съехал в правый кювет, после чего машина рухнула в руку Ус.
В результате водитель и 52-летний пассажир погибли на месте. Еще одного пассажира госпитализировали в больницу.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.